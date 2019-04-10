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美年輕企業家矢言 打造可上太空3D列印火箭

2019-04-10 19:07中央社 科羅拉多泉9日綜合外電報導

艾里斯（Tim Ellis）。 法新社
艾里斯（Tim Ellis）。 法新社
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美國科羅拉多州一場太空研討會的房間內，艾里斯獨自縮在他的筆電前，你很難想像他可能是下一個馬斯克。艾里斯成立的新創公司「相對論太空」目標打造3D列印火箭

艾里斯（Tim Ellis）2015年12月與他人成立相對論太空（Relativity Space），員工數於一年內從14人成長至80人，今年會再聘僱40人。

28歲的艾里斯吸引若干名這個產業的資深人士關注，其中包括億萬富豪馬斯克（Elon Musk）創立的太空探索科技公司（SpaceX）。

相對論太空迄今募得4500萬美元（新台幣13億9700萬元），加拿大電訊衛星公司（Telesat）委託它發射部分的未來5G衛星，美國軍方提供卡納維爾角（CapeCanaveral）一個發射台給相對論太空使用。

艾里斯6年前仍在南加州大學（University ofSouthern California）攻讀航太工程碩士學位，現在則與前太空人和美國最大航太集團領導人一起坐在白宮國家太空委員會（National Space Counci）。

艾里斯在科羅拉多泉（Colorado Springs）舉行的第35屆太空研討會（Space Symposium）期間告訴法新社：「我是20多年來最年輕的人，而且我們是唯一有創業投資基金支持的新創公司。」這場研討會是太空業的一場年度重大活動，有來自40個國家的1萬5000人與會。

許多新創公司宣布近年將打造中小型火箭，用來發射小型衛星。艾里斯解釋，許多人在打造第一枚火箭前可能就失敗，但這就是競賽。

和SpaceX一樣把總部設在洛杉磯的相對論太空，迄今列印出9個火箭引擎以及3個第2階段Terran 1火箭模型，預計2020年底進行試飛。

由於相對論太空使用大型3D列印機器，它宣稱旗下火箭的零件數量較傳統火箭少100倍；其中只有電子設備非3D列印。

艾里斯說：「由於自動化3D列印，使得勞動力減少，所以較便宜。」他表示，發射一次火箭要價1000萬美元。

艾里斯說：「此外，它更有彈性。」3D列印火箭能依照發射的衛星大小調整整流罩尺寸，以滿足個別客戶的需求。

艾里斯指出，速度是另一項優勢，目標是60天內不僅打造一枚3D列印火箭，還要讓它升空。

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