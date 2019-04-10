兩年前遭聯航拖下機滿嘴血 華裔醫師：看錄影就哭

2019-04-10 14:11 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／綜合報導



（影片來源：ABC電視節目早安美國）

越南華裔醫師乘客杜大衛(David Dao)遭聯合航空(UA)強施暴力，滿嘴鮮血地被拖下飛機、引發全球關注的事件屆滿兩年之際，首度露面表示，事件發生好幾個月後，他都不太能夠去觀看同機乘客拍攝的事發影片，因為一看就哭；他也提到，當天他拒絕下機，是因為覺得受到歧視。

遭聯航拖下車事件兩年後，華裔醫師首露面 稱稱看錄音自己也哭，受歧視才拒下機，後遺症多。圖／取自推特、路透 分享 facebook

杜大衛說，他當時急欲趕回家，是要為其所創辦的美國退伍軍人診所開業做準備；他44年前逃離共產國家越南時曾落海，幸好美國海軍在汪洋中把他救起來，成立該診所，就是希望向美國軍人表達感謝。

9日一早接受「早安美國」訪問的杜大衛，滿頭黑髮、戴著深棕色眼鏡，穿著西裝，與兩年前遭暴力拖下機的慘狀截然不同；這也是他自2017年該事件發生以來，第一次公開露面並說出事件經過。

「因為是華人」 被硬拉頭撞天花板

兩年前的4月9日，杜大衛在芝加哥歐海爾機場搭乘聯航3411班機飛往肯塔基州的路易維爾(Louisville)，已經登機坐在位子上，並綁好安全帶的他，卻被告知因為班機超賣必須下機。

兩年前與杜大衛同機的旅客布里吉斯（Tyler Bridges)曾向華盛頓郵報，當時一對年輕夫婦先遭要求下機，但杜大衛拒絕，「我不下機，我是醫生，我明早還要替病人看診。」

在聯航經理現身後，杜變得更生氣，並開始高聲喊叫，布里吉斯說，他聽到杜大衛大概是，「因為我是華人才會被選中」。

杜大衛說，他當時正打電話跟一位朋友諮詢看否自己應該下機，但電話還未打完，就被人硬從椅子上拉起來，接著他的頭撞到低矮的天花板，並聽到很大的噪音，之後則什麼都不記得了。

醫院監視怕他自殺 傷後數月學走路

杜大衛醒來時，發現自己躺在醫院，身旁圍繞著醫護人員；他遭受腦震盪、口鼻撕裂，幾顆牙齒也被打落，受傷後的幾個月「很可怕」。

杜大衛表示，醫院工作人員還對他進行了防自殺監視，後來他花了好幾個月學習走路。

療傷承諾 若恢復將從事慈善工作

他說，療傷時向上帝做了承諾，如果自己能好起來，就會去從事慈善工作；傷癒後至今，他陸續參與協助德州哈維颶風災民，也前往越南、柬埔寨，幫助當地沒有電的村莊安裝太陽能設備。

有一次杜大衛從事慈善救助工作時，一位年長男性問他：「你是不是飛機上那一位？」

「這讓我很感動。」杜大衛眼眶含淚地說。

兩年後仍失眠 注意力、平衡感不佳

儘管事件過了兩年，杜大衛說，到現在他仍會失眠，且注意力、平衡感也有狀況；他表示，該事故發生前，他跑過20多場馬拉松，但現在他只能跑約三哩，而且有時僅能步行。

聯航一開始稱杜大衛是「好戰分子」，後來才向他道歉。聯航總裁穆諾茲(Oscar Munoz)說，當天看完杜大衛機上遭暴力對待的影片後，「自己也覺得羞愧。」

不後悔抗爭 促航空公司檢討政策

杜大衛說，不後悔那一場抗爭，也因為他的堅持，迫使航空公司重新仔細檢查相關政策。

他表示，這次決定公開露面，是想要向所有支持過他的人表達感謝。

當問及聯航在此事件是否應該採取不同做法時，杜大衛說，航空公司的員工本來可以「很好地」、「合理地」向他解釋把他趕下飛機的理由。

他，「這樣做，結果就會大不相同」。這位退休醫生認為，他的遭遇其實具「積極」效用，因為航空公司透過此事件而願意認真研究他們政策，並做出改變。

事發三周兩造和解 金額迄今未公開

聯航9日也發表聲明指出，自上述事件發生以來，該公司一直朝「給顧客更好的服務，並強化員工能力」努力改變，「3411航班對聯航是一個決定性的時刻，我們有責任確保每個員工從該次經歷中學習」；聲明中還提到，聯航絕不希望員工忘記3411班機的經歷，這起事件讓聯航成為更好、更有愛心的企業。

聯合航空是在該事件發生不到三周，就與杜大衛達成和解，不過和解金額一直未公開。

遭聯航拖下車事件兩年後，華裔醫師首露面 稱稱看錄音自己也哭，受歧視才拒下機，後遺症多。圖／取自推特、路透 分享 facebook