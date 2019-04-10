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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

影／愛因斯坦相對論百年後 人類將揭黑洞神秘面紗

2019-04-10 13:07聯合報 記者周辰陽╱即時報導

數個世紀以來，始終沒有人知道「黑洞」真實樣貌，所有印象都來自於想像與虛擬，但「事件視界望遠鏡合作計畫」（Event Horizon Telescope Collaboration ）台灣時間周三晚間9點將公開「突破性的成果」：全世界第一張黑洞照片。

這一場記者會在美國華盛頓、智利聖地牙哥、比利時布魯塞爾、日本東京、台灣台北與中國上海等城市同步召開，透過不同語言的直播，向全球解開宇宙最大的奧秘。

黑洞是巨星塌縮而形成的產物，由於重力場太強，連光線都無法逃脫。科學家數百年前就提出類似概念，但要等到愛因斯坦1916年提出的廣義相對論，才真正鞏固當代認知的理論，即宇宙的結構不僅只空間，還有更複雜的實體「時空」（space-time），會因重物(heavy objects)的存在而扭曲。

想要直接拍攝黑洞幾乎不可能，需要一個「口徑如一個地球大的望遠鏡」才能觀測到黑洞外圍的渾沌狀態「事件視界」（event horizon）。因此，分布於世界各地的8座頂尖電波望遠鏡組成陣列，使用超長基線干涉測量法（Very-Long-Baseline-Interferometry），有效打造出一個尺寸相等於地球本身的虛擬望遠鏡，同時觀測黑洞的某個方位，再將數據拼湊成黑洞的照片。

研究人員表示，「事件視界望遠鏡」解析能力，等於站在美國東岸看到西岸的一枚硬幣，還能讀出硬幣正面所寫的製造年份。或是身在紐約，看見洛杉磯一個高爾夫球上的凹洞。

整個觀測計畫於兩年前啟動，以「事件視界」為名為「Event Horizon Telescope，EHT」，第一個觀測目標為距離地球26000光年的人馬座A（Sagittarius A），第二個則是M87星雲，共動員200多名研究人員完成首張照片。中央研究院天文所主導的北極圈天文觀測站「格陵蘭」望遠鏡去年加入，讓台北成為全球六大直播城市之一。

美國航太總署美術家筆下的超大質量黑洞概念插畫。「事件視界望遠鏡合作計畫」將於台灣...
美國航太總署美術家筆下的超大質量黑洞概念插畫。「事件視界望遠鏡合作計畫」將於台灣時間周三晚間9點公開全世界第一張黑洞照片。路透
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黑洞
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