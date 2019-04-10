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小海豚遭捕蟹器纏至死亡 媽媽「月亮」伴屍不願離去

2019-04-10 14:37香港01 記者吳嘉善報導

小海豚被人類丟在海裏的捕蟹器纏住而死亡；小海豚母親「月亮」捨不得孩子，在海灣伴屍...
小海豚被人類丟在海裏的捕蟹器纏住而死亡；小海豚母親「月亮」捨不得孩子，在海灣伴屍游弋。圖／翻攝自Facebook
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動物保護協會人員捕撈起駭小海豚身亡的捕蟹網。圖／翻攝自Facebook
動物保護協會人員捕撈起駭小海豚身亡的捕蟹網。圖／翻攝自Facebook
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常言道「舐犢情深」，海豚也不例外！澳洲一條名叫「月亮」（Moon）的雌性海豚最近生下小海豚，但小海豚卻被人類丟在海裏的捕蟹器纏住而不幸死亡；「月亮」捨不得孩子，在珀斯（Perth）一個海灣伴屍游弋，動物保護機構人員拍下這悲傷的這一幕上載到Facebook，網民看後無不動容！

適當時候會移走小海豚屍體

澳洲政府機構「Western Australia’s Parks and Wildlife」周二（9日）在Facebook發放海豚母子和奪命捕蟹器的照片，旁邊寫著：「海豚媽媽在小海豚身邊游動，市民向我們通報，職員在周一找到牠們。死去的小海豚已脫離捕蟹器，母海豚則在旁哀悼。海豚是智商很高的動物，在孩子死後會陪伴一段時間」。該機構指出，會繼續觀察「月亮」母子，在適當時候移走小海豚的屍體。

「海豚寶寶的死是悲劇」

網民看到相片後都很難過，留言「太可怕，太令人傷心，如果我們好好處置廢物，這件事就不會發生」、「海豚寶寶的死是場悲劇，只因為一個人懶得將工具收回，就導致了殘酷的死亡，真可恥！希望能採取措施避免另一齣悲劇」、「不……我不忍心看，真令人心碎，可以感受到母海豚的痛。」

除了海豚外，鯨魚在孩子死去後同樣會捨不得離開。過去曾有虎鯨媽媽用前額頂住已經夭折的小鯨魚，游足半個月才放手。

海洋污染問題日益嚴重，全球許多海洋生物因為誤食垃圾或被廢物纏住而受傷或死亡，例如泰國有綠蠵龜誤食橡筋與氣球碎片而喪命、智利有海獅被尼龍繩箍頸一個月、意大利一條抹香鯨媽媽胃藏22公斤塑膠導致擱淺等。

法海岸3個月發現1100海豚屍-斷鰭甩尾死狀超慘-漁業-偶然捕獲

將軍澳海豚-海豚罕有出現將軍澳工業邨海面-網民憂迷路

文章授權轉載自《香港01》

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