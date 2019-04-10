全美宜居城市排名 華府第8→第19名

2019-04-10 13:39 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



「美國新聞與世界報導」(US News and World Report)雜誌最新發布的「最宜居城市」(Best Place to live)榜單，華府下滑11名，勉強作為全美125座城市中的第19宜居城市；儘管華府就業市場穩健、生活品質佳，但生活成本高昂、不斷有人遷出，還是讓華府越來越遠離「宜居」城市的標準。

「美國新聞與世界報導」每年發布宜居城市榜單，去年華府還排在前十名的第八位，今年驟降11名；然而許多美東熱門城市與華府命運相似，甚至未能擠入前20名。

根據該榜單，高樓密布、萬人嚮往的「大蘋果」紐約市，僅排在宜居城市的第90名；南部的德州奧斯汀則連續第三年位居榜首。前二至四名依序為：丹佛、科羅拉多泉、亞利桑納州費耶特維爾(Fayetteville)、愛阿華州狄蒙因(Des Moines)。

該榜單引述人口普查局、聯邦調查局、勞工部及自家研究的數據，評判標準包括就業狀況及中位收入，占比20%；也包括生活成本和品質，分別占比25%和30%；同時考慮人們是否願意搬入該城市，以及居民遷入或遷出的淨值(net number)，占比25%。

不過即便華府排名下滑11名，該雜誌房地產編輯索斯比(Devon Thorsby)還是表示，華府已久表現的很不錯：就業市場強勁，中位收入高，本地區的學校也排名靠前，只是生活成本、晨間通勤壓力拖了後腿。

晨間通勤需花34分鐘只比紐約好

他舉例，華府生活成本占中位收入的24%，在生活成本的單向排名居中；而晨間通勤的平均時間為34分鐘，是全美125座城市中倒數第二糟糕的，僅排在紐約之前。

「我想(華府排名落後)很大部分原因是可負擔度。」索斯比說，這點尤其在華府房價市場頗為顯著，當本地人口增長緩慢而生活成本不斷升高，就凸顯出華府房地產市場的脫節。