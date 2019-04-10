被高校女生圍3年 他道出當全校唯一男性的淡淡哀傷

2019-04-10 10:51 聯合新聞網 綜合報導



日本山形縣鶴岡北高原是一間女校，在2015年開始招收男性，改為男女校制。丸山大輔成了該校第一位招收的男學生。當年也為此上了新聞版面，許多外界的人都認為，這種「萬紅叢中一點綠」的待遇簡直如古代帝王的後宮，但現正在東京念大學的他在畢業後受訪，才道出3年來幾乎都是獨自一人，且情人節巧克力數目驟減的苦澀遭遇。

丸山大輔在本月2日接受日本節目《不可思議的世界(ありえへん∞世界)》訪問，談談過去3年身為學校唯一的男學生，與另外159名女學生朝夕共處的高中生活。一談到入校後才發現自己是全校唯一的男學生時，現場有男來賓大喊「太好了！丸山！」連主持人都說，這簡直是在開後宮啊。

未料丸山淡定的表情似乎說出了一切，表示自己高校3年來從未有女同學主動告白，在高一的情人節來臨時，還第一次收到同齡女子的巧克力20顆，坦言當時「超級興奮」，但隨著高二變16顆，高三就驟減為0顆，被主持人安慰「人生總免不了得失浮沉，吸取經驗吧！丸山君」。

不如預料中的後宮世界，丸山還淡定地說出除了從未被告白，過去3年超過8成的校園生活都是他獨自一人，雖然保持著微笑，但與剛入學時受到校內159名女生的鼓掌歡迎相比，如今已畢業的丸山，用5個字回應主持人和現場觀眾的驚呼：「就是這樣啦。」

該段訪問被po上臉書後，獲得一千人按讚，在500多人開懷大笑之際，也有超過100人按了哭臉，網友道出觀後心得，原來「後宮的前提是要夠帥啊！」如果丸山是一位超級帥哥，也許結局會不同；也有曾經有過進入校園女人堆的男性網友表示，在學校被女人包圍著生活，箇中滋味大概只有體驗過的人才知道，認為女生沒想像中柔弱，「她們根本是野獸。」但也有過來人說，因為這樣更懂得如何和女生相處，在後來談戀愛的過程裡受用無窮。

對於巧克力驟減一事，也引起網友熱烈討論，有人認為，可能在丸山高三時，學校應該有「更嫩的學弟」了。但也有人說，是不是丸山忘了回禮，如果女生在連送了兩年都沒有回應，大概也不會送第3年。