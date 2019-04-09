帥氣消防員救援1.9萬名難民 卻被起訴「協助非法移民」恐關20年

2019-04-09 21:28 聯合新聞網 綜合報導



羅爾丹加入「青年救助」組織的尤文塔號進行救援行動，沒想到卻因此被義大利當局起訴，可能面臨20年的牢獄之災。圖擷自／《ELPAIS》 分享 facebook

目前32歲的羅爾丹（Miguel Roldán）自2013年起，都是西班牙塞維亞市政廳消防水下部隊的一員，並曾於希臘萊斯博斯島附近的愛琴海進行救援任務，在2017年6月的休假期間，因接獲德國非營利組織「青年救助」的通知，得知有一艘移民船在地中海沉沒，與2名成員馬上加入「青年救助」組織的尤文塔號（Iuventa）進行救援行動，沒想到卻因此被義大利當局起訴，可能面臨20年的牢獄之災。

根據《ELPAIS》報導，令羅爾丹印象非常深刻的是，正當他們的尤文塔號要前往地中海營救發生翻覆的移民船時，卻被羅馬的救援控制中心攔下，原因是船難地點剛好位於北非國家的利比亞海域，必須先與當地國家談妥才能展開搜救。雖然在15分鐘後他們就被允許通行，羅爾丹表示「我們遵守法規，因此只來得及救一半的人」，更糟糕的是，尤文塔號接下來在地中海中部的救援行動雖然搶救了1.4萬名的難民，卻被義大利當局以他們「協助非法移民」為由扣押。

尤文塔號在2017年6月的救援行動裡，在利比亞海域救了多達5千人，後續在返回塞維亞的途中水域又拯救了1.4萬人，他們熱心、英勇的行動卻在同年8月2日被起訴，並預計在今年底進行審判，羅爾丹認為他們不會被認定為有罪，「為了拯救生命而坐牢，即使只是關一分鐘也不應該。」

然而尤文塔號並非特例，2018年也有三名西班牙專業緊急援助協會（Proem-Aid）的塞維亞志願者，因為「協助非法移民」的罪名，必需面臨長達10年的監禁，雖然最後被無罪釋放，但該協會理事長依然擔心，羅爾丹能否也能同樣幸運，最糟的情況就是羅爾丹被判處最高的20年監禁。