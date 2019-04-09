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中國富商向教練買房換兒體保名額 哈佛也爆招生醜聞

2019-04-09 18:28聯合新聞網 綜合報導

網路上爆出哈佛大學的教練與中國大陸富商進行房屋交易，讓富商的兒子順利以體保生名額...
網路上爆出哈佛大學的教練與中國大陸富商進行房屋交易，讓富商的兒子順利以體保生名額進入哈佛就讀。示意圖／Ingimage
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美國耶魯、史丹佛等知名大學在3月時，因為考官私下收賄以幫助特定學生入學，遭到聯邦檢察官的起訴。沒想到最近又爆出，哈佛大學的教練與中國大陸富商進行房屋交易，讓富商的兒子順利以體保生名額進入哈佛就讀，儘管校方與富商本人都否認，但在敏感時期爆出教練與學生家長的金錢往來關係，依然於網路上引起熱烈討論。

根據《波士頓環球報》報導，哈佛的擊劍教練彼得（Peter Brand）在2016年5月時，將自己位於麻薩諸塞州的房子以高於市價近44萬美金（約1356萬台幣）的價格賣給一名中國大陸富商，但這富商在隔年10月僅以66萬5千美金轉手賣出，足足虧損超過32萬美金（約986萬台幣）。當地的房地產評估人員戴維斯（Chip Davis）表示，當初在協助處理房地產轉移時，認為該房的狀況不佳且設計普通，如此高售價根本「毫無道理」，如今富商的兒子準備以擊劍項目申請進入哈佛就讀，讓哈佛陷入招生醜聞中。

這位富商否認自己3年前的房產交易是為了換取兒子入學名額，富商表示，他的大兒子早就於2018年畢業，而小兒子成績優異，在華盛頓特區著名的聖奧爾本斯預科學校就讀，「進入哈佛根本不費吹灰之力，我不需要做任何事幫他入學」。富商指出，他與哈佛教練是多年的好友，早在他兩個兒子年幼學擊劍時就認識了，他買下彼得的房屋只是為了減輕朋友必須每天通勤的困擾。

而在哈佛校方的聲明稿中，澄清此次事件與3月的大學招生醜聞無關，強調哈佛所有招募的體保生都會由招生委員會審查，並接受面試，否認校內擊劍教練幫助富商兒子入學的可能，表示已聘請律師審查此一事件，絕對不會視若無睹。

哈佛大學收賄面試
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