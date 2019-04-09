四手才打得開！玩出新花樣 阿根廷業者推出「同意保險套」

2019-04-09 16:56 聯合新聞網 綜合報導



同意保險套。圖擷自 Tulipan品牌官網 分享 facebook 性行為更有保障？阿根廷情趣用品品牌「Tulipan」近期推出一款要雙人四手協作才能打開的「同意保險套」，業者表示他們推廣「同意保險套」目的，確保雙方在彼此同意且愉悅的情況下發生性行為。「同意保險套」操作方式為，必須同時按下包裝上四面按鈕按，才能打開。

根據News.com.au報導，全球至少有35%女生受過不同方式的性侵害，且在美國安全性行為已是主流言論，但在阿根廷卻不然，在當地平均只有14.5%男性在性行為時會使用保險套。

業者表示，他們的保險套提倡的是安全性行為和預防性侵害，雙方性關係更安全，有效降低性侵案件發生率。

業者目前先在當地的酒吧發售讓情侶試用，並提高在社群媒體上曝光度，未來計畫量產。

網友們看到這個創新發明，看法兩極，認同理念的民眾覺得「避免被仙人跳的好證據」、「我要買起來囤貨」、「趕快買這個保護自己」相反地，有網友認為「性侵犯才不會買保險套」、「很多人直接去買其他品牌吧！」、「這個產品有點愚蠢」