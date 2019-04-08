機上乘客誤助強姦犯逃過遣返 受害人憤怒到崩潰

2019-04-08 14:32 香港01 記者吳嘉善／報導



機上乘客看到艾哈邁德戴着手銬，非常關心，紛紛站起身來看個究竟。圖／影片截圖 分享 facebook

一名索馬里強姦犯2018年被英國驅逐出境，但飛機起飛前，其他乘客看到他戴着手銬，以為他是受政治逼害而流亡的難民，於是群起施壓，成功逼使負責押解的官員帶他下機；當年強姦案的受害人接受訪問時怒斥乘客無知，坦言現在已經絕望，只想離開英國重過正常生活。

自以為做了好事 鼓掌歡呼

29歲強姦犯艾哈邁德（Yaqub Ahmed）在去年10月被英國遣返索馬里，他在內政部官員押解下，登上前往土耳其的客機。有乘客拍下當時情況；片中不知情的乘客看到艾哈邁德被鎖上手銬頓起同情心，起哄叫喊「讓他下機」，又說「他們要把他和家人分開」、「他一抵達就會被殺」。艾哈邁德見狀立即「慘叫」，群情更加洶湧，官員只得先行帶着艾哈邁德下機，乘客隨即鼓掌並大叫「你自由了！」

化名「漢娜」（Hannah）的受害人接受訪問時怒斥機上乘客：「你們怎麼能保護一個強姦犯？你們怎麼能插手？他戴着手銬，被驅逐出境，你們有什麼資格干預司法？」她續說：「他們見到有人被鎖上手銬就假設這是不公義，他們應該知道，將一個人遣返要經過許多程序，不應去干涉。他們只是想做好事，來讓自己感覺良好。」漢娜語帶諷刺：「好，我希望你們很自豪！」

至今仍受創傷後遺症困擾​

案發在2007年8月的一個晚上，當時16歲的漢娜在倫敦外出消遣卻與朋友失散，由於漢娜的電話和錢包全都在友人身上，她焦急地呼喚對方；此時，艾哈邁德走過來向漢娜謊稱，她的朋友和他友人在一起，將她騙到一個單位後與另外3人輪姦她，有鄰居聽到漢娜的尖叫聲後報警，警方到場拘捕4人；哈邁德等3人各被判入獄9年，另有一名被告判囚8年。

漢娜事後多次接受心理治療，無奈作用不大，至今仍受創傷後遺症困擾，只敢在寓所附近3公里範圍活動，數月前更因情緒問題辭去工作。漢娜對英國政府處理犯人的手法非常不滿，4名強姦犯出獄後，基於種種原因一直未被驅逐出境，其中一人還成功逃到敘利亞及加入極端組織「伊斯蘭國」。

艾哈邁德被乘客「拯救」後至今住在收容所達5個月，至少花了英國納稅人1.8萬鎊（約18.4萬港元）。英國內政部表示，仍然打算將艾哈邁德遣返，發言人強調當局致力驅逐外國罪犯去保護國民。然而，漢娜對制度已完全失去信心，她說自己正考慮離開英國，「我想要的，只不過是重建人生和康復的機會」。

有乘客與內政部官員爭執，不斷說「我們每個人都付了錢買機票的」。圖／影片截圖 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》