親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

機上乘客誤助強姦犯逃過遣返 受害人憤怒到崩潰

2019-04-08 14:32香港01 記者吳嘉善／報導

機上乘客看到艾哈邁德戴着手銬，非常關心，紛紛站起身來看個究竟。圖／影片截圖
機上乘客看到艾哈邁德戴着手銬，非常關心，紛紛站起身來看個究竟。圖／影片截圖
分享

一名索馬里強姦犯2018年被英國驅逐出境，但飛機起飛前，其他乘客看到他戴着手銬，以為他是受政治逼害而流亡的難民，於是群起施壓，成功逼使負責押解的官員帶他下機；當年強姦案的受害人接受訪問時怒斥乘客無知，坦言現在已經絕望，只想離開英國重過正常生活。

自以為做了好事　鼓掌歡呼

29歲強姦犯艾哈邁德（Yaqub Ahmed）在去年10月被英國遣返索馬里，他在內政部官員押解下，登上前往土耳其的客機。有乘客拍下當時情況；片中不知情的乘客看到艾哈邁德被鎖上手銬頓起同情心，起哄叫喊「讓他下機」，又說「他們要把他和家人分開」、「他一抵達就會被殺」。艾哈邁德見狀立即「慘叫」，群情更加洶湧，官員只得先行帶着艾哈邁德下機，乘客隨即鼓掌並大叫「你自由了！」

化名「漢娜」（Hannah）的受害人接受訪問時怒斥機上乘客：「你們怎麼能保護一個強姦犯？你們怎麼能插手？他戴着手銬，被驅逐出境，你們有什麼資格干預司法？」她續說：「他們見到有人被鎖上手銬就假設這是不公義，他們應該知道，將一個人遣返要經過許多程序，不應去干涉。他們只是想做好事，來讓自己感覺良好。」漢娜語帶諷刺：「好，我希望你們很自豪！」

至今仍受創傷後遺症困擾​

案發在2007年8月的一個晚上，當時16歲的漢娜在倫敦外出消遣卻與朋友失散，由於漢娜的電話和錢包全都在友人身上，她焦急地呼喚對方；此時，艾哈邁德走過來向漢娜謊稱，她的朋友和他友人在一起，將她騙到一個單位後與另外3人輪姦她，有鄰居聽到漢娜的尖叫聲後報警，警方到場拘捕4人；哈邁德等3人各被判入獄9年，另有一名被告判囚8年。

漢娜事後多次接受心理治療，無奈作用不大，至今仍受創傷後遺症困擾，只敢在寓所附近3公里範圍活動，數月前更因情緒問題辭去工作。漢娜對英國政府處理犯人的手法非常不滿，4名強姦犯出獄後，基於種種原因一直未被驅逐出境，其中一人還成功逃到敘利亞及加入極端組織「伊斯蘭國」。

艾哈邁德被乘客「拯救」後至今住在收容所達5個月，至少花了英國納稅人1.8萬鎊（約18.4萬港元）。英國內政部表示，仍然打算將艾哈邁德遣返，發言人強調當局致力驅逐外國罪犯去保護國民。然而，漢娜對制度已完全失去信心，她說自己正考慮離開英國，「我想要的，只不過是重建人生和康復的機會」。

有乘客與內政部官員爭執，不斷說「我們每個人都付了錢買機票的」。圖／影片截圖
有乘客與內政部官員爭執，不斷說「我們每個人都付了錢買機票的」。圖／影片截圖
分享

延伸閱讀：

美軍空襲索馬里青年黨　炸死20名武裝分子

美國遣返非法移民到墨西哥最危險城市　人權組織：送羊入虎口

文章授權轉載自《香港01》

連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

主人醉酒遭火車撞死 忠狗伴屍數小時不離不棄

2019-04-08 14:31

日男子越年輕越草食 20世代約2成「被迫」發生性關係

2019-04-08 12:39

土耳其雙城之爭？伊斯坦堡與安卡拉的「國都情結」

2019-04-08 12:14

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

威廉王子揭007面紗 不帶槍、搭公車 還有海放龐德機密

2019-04-08 11:00

梅、菫、櫻中選！這3色成為日本「令和」代表色

2019-04-08 00:14

日關東私大外宿生 每天生活費吃不起一碗拉麵

2019-04-07 17:54

影／黑柴晉身畫家！狂賣231幅大作

2019-04-07 17:36

影／台式火拼！英國2男子當街揮大刀互砍

2019-04-07 17:31

嬰兒潮變退休潮 企業留人改變聘雇方式

2019-04-07 17:15

慘！南非盜獵者被大象踩死 再遭獅群啃食剩頭骨

2019-04-07 15:15

租宿驚見隱藏針孔 Airbnb反應慢半拍

2019-04-07 13:24

日青森網紅秋田犬Wasao 跟妻女齊力推觀光

2019-04-07 12:15

被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

2019-04-01 12:31
看更多

熱門文章

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

2019-04-08 10:00

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

美國急了… 中國積極投資 「一帶一路」伸進美後院

2019-04-07 15:51

日關東私大外宿生 每天生活費吃不起一碗拉麵

2019-04-07 17:54

英國脫歐忘恩負義 德國由愛轉恨

2019-04-08 00:04

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-08 06:40

利比亞局勢惡化 美印軍人撤離

2019-04-07 19:57

影／與蜂同屋10年...吸塵器幫2萬隻蜜蜂搬家

2019-04-07 17:32

日男子越年輕越草食 20世代約2成「被迫」發生性關係

2019-04-08 12:39

美版卡神 讓銀行又愛又恨

2019-04-07 23:44

威廉王子揭007面紗 不帶槍、搭公車 還有海放龐德機密

2019-04-08 11:00

韓進集團老董趙亮鎬被踢出大韓航空董事會 在美病逝

2019-04-08 08:41

韓進集團董事長趙亮鎬辭世 享壽70歲

2019-04-08 08:36

梅、菫、櫻中選！這3色成為日本「令和」代表色

2019-04-08 00:14

日瘋傳看傲人上圍10分鐘會更健康 網路傳言「攏是假」

2019-04-07 20:53

影／黑柴晉身畫家！狂賣231幅大作

2019-04-07 17:36

川普推特發文：國土安全部長尼爾森將請辭

2019-04-08 06:46

影／台式火拼！英國2男子當街揮大刀互砍

2019-04-07 17:31

日圓四大皆空 將續貶

2019-04-07 23:41

日本空屋要多繳5倍稅 別墅1日圓求售

2019-04-08 13:04

利比亞局勢惡化 美、印度撤軍

2019-04-08 00:00

女兒鬧堅果門的韓進集團老董病逝 大韓航空股價大漲

2019-04-08 11:01

日宮古島駐屯地撤重裝備 產經：如同宣布我們兩手空空

2019-04-08 07:51

別被亮麗數據騙了 美國其實還有百萬工作找不到人

2019-04-07 17:13

驚！美佛州捕獲身懷73顆蛇蛋巨蟒 重64公斤破紀錄

2019-04-08 11:18

全球經濟進入「同步成長減緩」階段

2019-04-07 22:06

英相承認 脫歐協議近期內很難過關

2019-04-07 21:46

用筷子吃漢堡？漢堡王新廣告挨批「種族歧視」

2019-04-08 10:12

巴菲特為何屬意 找圈外人接富國銀CEO？

2019-04-08 08:15

嬰兒潮變退休潮 企業留人改變聘雇方式

2019-04-07 17:15

以色列總理：若連任 就兼併約旦河西岸

2019-04-07 18:31

油價創今年新高 三分鐘掌握引爆點利比亞發生什麼事

2019-04-08 11:26

影／生死一瞬間！遭鯊咬傷潛水客：活著是奇蹟

2019-04-08 12:49

七大議題 陸官媒：中美談判接近尾聲

2019-04-08 00:00

日產法籍前董座4度被捕 傳妻子向法政府求助

2019-04-07 15:31

投資就能換居留 希臘「黃金簽證」58%給中國人

2019-04-07 15:49

世界經濟論壇主席：俄國在中東的擴張 已是明顯的事實

2019-04-07 23:30

金融業任職 要做好自保

2019-04-07 23:44

川普：承認以色列擁有戈蘭高地 是我臨時起意的決定

2019-04-07 15:35

網紅遊世界 迷上台北夜市

2019-04-07 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top