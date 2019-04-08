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百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

主人醉酒遭火車撞死 忠狗伴屍數小時不離不棄

2019-04-08 14:31香港01 記者吳嘉善／報導

狗狗伴屍的畫面令不少人看得心酸。圖／擷自影片
狗狗伴屍的畫面令不少人看得心酸。圖／擷自影片
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墨西哥一名男子喝醉後被火車撞死，他飼養的黑狗依偎着屍體，救援人員到場後狗狗仍不願離去，甚至還因為想保護主人而作勢攻擊。

事發在墨西哥東北部的新萊昂州（Nuevo León），57歲男子巴斯克斯（Victor Reyna Vazquez）當時在火車路軌附近喝酒，醉醺醺的他在清晨被火車撞死。

救護人員和警方到場發現一隻黑狗，當他們嘗試將屍體移離鐵軌時，狗狗還為了留在主人身邊而張口咬人，最後被強行帶走。墨西哥傳媒報道，巴斯克斯的遺體被蓋上布後，狗狗躺在旁邊好幾個小時都不願離去。

當地居民指出，死者經常酗酒，黑狗已經陪伴了他好幾年。網民紛紛在社交媒體留言，大讚狗狗忠心，又說事件傷感又動人，不少人希望知道狗狗的現況，擔心牠被當局帶走後難有好下場，呼籲好心人收養牠，「狗狗是人類真正美麗的守護者」、「狗狗總是忠心不二，人們常沒有察覺到對牠們所虧欠的」、「沒有比忠誠的狗更偉大的愛」。

延伸閱讀：

忠犬在殯儀館外守候離世主人3天　每當提起舊事便欲流淚

6忠犬窮追救護車死守醫院門外　苦等露宿主人出院　網民：沒白養

文章授權轉載自《香港01》

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