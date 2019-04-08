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日本地方選舉 盼促成「大阪都」

2019-04-08 14:23世界日報 編譯中心

維新會候選人當選大阪市長、及知事 「大阪都」跨一大步 UCD匯入
維新會候選人當選大阪市長、及知事 「大阪都」跨一大步 UCD匯入
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日本每4年舉行一次的統一地方選舉7日進行前半部投開票，其中大阪府與大阪市首長主張「大阪都構想」雙雙請辭投入選戰，及唯一一場朝野對決的北海道知事選舉，成為關注焦點。晚間開票後不久，大阪府知事選舉與大阪市長選舉結果大阪維新會所推出的候選人雙雙篤定當選。

維新會包辦府市知事、市長

這場地方選舉被視為今年夏天參議院選舉的前哨戰，各政黨傾全力應戰，地方選舉前半戰有11個道府縣知事選舉，以及6個政令指定都市的市長選舉、41個道府縣議會議員選舉以及17個政令指定都市的市議員選舉，投票時間是到今晚8時為止。

NHK報導，目前日本唯一的「都」是東京都，但有人希望能推動大阪「都」的形成，這次大阪府知事選舉的焦點是「大阪都構想」。大阪維新會的新人、也是前大阪市長吉村洋文希望實現「大阪都構想」，他的對手是執政聯盟自由民主黨、公明黨的大阪府黨部推薦的前大阪副知事小西禎一，結果吉村勝出，首度當選大阪府知事。

據報導，大阪維新會同時贏得大阪府與大阪市的選舉。但「大阪都構想」能否實現，還要看大阪府議會議員選舉與大阪市議會議員選舉當中，大阪維新會是否雙雙取得過半席次。

此外，這場地方選舉中，唯一一場朝野兩黨全面對決的是北海道知事選舉，結果執政聯盟自民、公明黨及地區政黨新黨大地所推薦的38歲前夕張市市長鈴木直道勝出，首度當選知事，成為全國最年少知事。

大阪北海道
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