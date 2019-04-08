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好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20聯合新聞網 綜合報導

日本青少年之間霸凌問題嚴重。圖／聯合報系資料照
日本青少年之間霸凌問題嚴重。圖／聯合報系資料照
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國人對日本普遍皆有不錯的好印象，每年赴日旅遊人次也不斷增長當中，然而，一項調查卻讓不少人跌破眼鏡，甚至顛覆了原本日本在大家心中的好形象。

據《The Mystery》報導指出，日本平台The Mystery公布了一項日本10大世界第一，但內容連日本人自己看了都覺得慚愧。

第一，農藥使用量世界第一。不過，若以之前印度蔬菜研究所的統計，其實台灣更可怕，每公頃農藥用量17公斤，單位面積用量位居全球第一名，比第二名的日本還多出6公斤。

第二，食品添加世界第一。日本很多食品味道豐富，但相較英國21種、德國64種、美國130種，日本卻有1500種以上的添加物。日本食品添加物之神安部司也曾在《食品的內幕》一書中道盡恐怖的日本添加物真相。

第三，食用基因改造食品世界第一。今年三月初，日本政府做出決議，最快今年夏天，消費者就能在市面上買到經過基因編輯的農漁水產品，但日本厚生勞動省認為基因編輯並非基改。

第四，廢棄物處理量世界第一。日本雖然垃圾分類做得不錯，但目前為止，僅有20%的廢棄物被回收，就已開發國家的標準來說，其實並不高。

第五，自來水氯含量世界第一。在日本，自來水是可以喝的，不過仍有民眾人擔心自來水裡頭的氯含量問題，雖然政府有訂定氯含量的標準，但就連台灣醫師都建議民眾，飲用自來水還是經煮沸後較為安全。

第六，臥床老人世界第一。日本老年人口不斷增長，而且創下歷史新高，65歲占總人口數的28.1%，70歲以上占20%，超越義大利的23.3%、葡萄牙的 21.9%及德國的21.7%。

第七，精神病院世界第一。日本的精神病院相當多，OECD（經濟合作發展組織）一項調查更曾列出全球部分過家的精神病患者住院天數，日本遠大於韓國及歐洲其他國家。

第八，年輕人自殺率世界第一。自殺在日本已經成為一個嚴重的全國社會問題，包括霸凌、壓力及家庭因素等，據日本文部科學省公布，2016-2017年間，日本青少年自殺人數來到250人，創下30年來新高。

第九，撲殺流浪動物世界第一。執行動物安樂死這件事在歐美僅有不到一成的比率，但在日本竟高達七成。台灣YouTuber希露弟弟啃雞腿去年也曾拍影片探討此問題，雖然「寵物回收車」法令已經修正，不過像兵庫、大分及靜岡這三個地方還是存在。

第十，不做家事的老公世界第一。外界對日本男人的印象還是大男人主義為主，日本男人認為工作加班已經非常辛苦，所以家事就直接給太太做。日本「讀賣新聞」曾指出，男人不做家事已經影響到女人生小孩的意願。

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