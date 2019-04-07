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嬰兒潮變退休潮 企業留人改變聘雇方式

2019-04-07 17:15世界日報 編譯劉煥彥／綜合6日電

戰後嬰兒潮漸成退休潮，企業界開始頭大。 法新社
戰後嬰兒潮漸成退休潮，企業界開始頭大。 法新社
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隨著愈來愈多戰後嬰兒潮世代進入退休年紀，許多產業開始為人力運用傷腦筋，特別是運輸業、房地產仲介、採礦業與非營利組織等。

為了留住必要人力，並順應近年來部分中高齡上班族願意延後退休年齡的趨勢，愈來愈多企業考慮為銀髮族員工推出彈性工時、降低權責或短天數上班等變通雇用的方式，意味嬰兒潮高齡化促使美國職場出現更多非傳統的聘雇做法。

「華盛頓郵報」報導，根據國家經濟研究局(NBER)今年2月發表的一篇報告，若分析保險經紀業者Willis Towers Watson於2018年對143位企業人力資源經理的調查，結果顯示接近四分之三受訪企業認為，未來五年在中高年齡員工退休上將面臨重大挑戰或相當挑戰。

嬰兒潮世代最年長的已經70歲，最年輕的也有55歲。

主導上述調查的Willis Towers Watson董事總經理葛立克史坦(Alan Glickstein)表示，受訪企業認為，隨著嬰兒潮世代老化，公司「失去特定企業知識」是個愈來愈大的挑戰，難度與「找到有類似知識與技能的員工」不相上下。

其次，願意接受臨時工作合約或擔任顧問的屆齡退休上班族愈來愈多，該調查顯示在2020年前，約四成企業考慮推出彈性工時或兼職工作，幾乎比目前這麼做的企業比例高出一倍。

不只如此，還有企業為了留住老員工，縮減了他們必須負責的領域，減少其工作負擔。

葛立克史坦表示，退休這回事的觀念大大改變，不再有個「奇妙的時刻，從此以後你完全不用工作」。

報導也提到，不同行業面對的中高年齡員工退休難題高低不一。根據人口普查資料，葬儀社、宗教團體、公車司機、花藝師與房地產仲介等行業，超過三分之一從業人員的年齡超過55歲；

至於零售、餐飲、電子賣場、戲院與量販店等產業，接近退休年齡的從業人員不到七分之一。

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