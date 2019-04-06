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印度駁NASA 衛星碎片45天內衰敗不會威脅太空站

2019-04-06 22:36中央社 新德里6日專電

印度國防研究暨發展組織（DRDO）主席芮迪今天反駁美國國家航空暨太空總署（NASA）的說法，稱印度反衛星飛彈摧毀衛星的碎片，會在45天內衰敗，不會對太空站造成威脅。

印度News 18報導，芮迪（Satheesh Reddy）聲稱，根據研究，在45天內，印度反衛星飛彈試射摧毀衛星造成的碎片都會衰敗。

芮迪又稱，基於國際公認的軟體進行風險分析模擬，沒有衛星碎片撞擊國際太空站的威脅。

他說，印度現在不需要在太空軌道進行任何反衛星測試了；如果需要制定太空指揮與指令規範，這要由政府決定。

芮迪表示，印度的反衛星飛彈測試故意在低於300公里的低軌道測試，就是要確保被摧毀衛星碎片快速衰敗，美國也曾做過類似的測試。

美國國家航空暨太空總署署長布萊登斯坦（JimBridenstine）1日稱印度日前摧毀一枚衛星是「很糟糕」的事，製造400件軌道碎片並對國際太空站的太空人構成新危險。

即使NASA批評印度反衛星飛彈測試，但有消息說，對印度反衛星飛彈測試，NASA雖致函向印度政府表達擔憂，但與印度所有的合作計畫，包括載人太空任務，都仍按計畫繼續執行。

印度國家安全副顧問薩蘭（Pankaj Saran）說，NASA正繼續與印度合作，包括載人太空任務。

正值印度國會大選選戰開打，總理莫迪3月27日在電視直播宣布成功試射反衛星飛彈，摧毀一顆低軌道的衛星。印度正式繼美國、俄羅斯和中國之後，成為全球第4個擁有反衛星能力的國家，躋身太空強權俱樂部。

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