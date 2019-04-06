二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

2019-04-06 21:50 中央社 巴黎5日綜合外電報導



多位科學家本週警告，大氣中會造成地球暖化的氣體二氧化碳目前已達到300萬年來最高濃度。 歐新社 分享 facebook 多位科學家本週警告，大氣中會造成地球暖化的氣體二氧化碳目前已達到300萬年來最高濃度，將在未來數百年間使氣溫和海平面大幅上升。

在上次地球二氧化碳濃度達到百萬分之400（400ppm）的時候，格陵蘭尚未冰凍，南極大陸邊緣也還有樹木生長。

長久以來科學界認為，當今的溫室廢氣濃度並未高於80萬年前，當時正處於週期性的地球冷暖變化，若不是人為排放，這種週期可能會持續到現在。

不過如今對地球最冷之地的冰芯與海洋沉澱物加以分析發現，大氣中二氧化碳濃度上次超過400ppm是在300萬年前的上新世晚期（Late Pliocene），當時氣溫上升了攝氏若干度，海洋也加深了至少15公尺。

與此同時，德國波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Impact Research）專家所建立的最先進氣候模型，與南極大陸取樣中發現的二氧化碳濃度直接相關。

波茨坦氣候影響研究中心研究員威列特（MatteoWilleit ）表示：「就二氧化碳濃度而言，上新世晚期比較接近我們當前的情況。根據我們的模式，並無冰河期的循環，也就是北半球並未出現大的冰蓋。由於二氧化碳濃度太高，氣候太過溫暖，以致無法形成大冰蓋。」

各國2015年達成劃時代的巴黎氣候變遷協議，承諾限制溫室廢氣排放量，並將氣溫上升幅度限制在「遠低於」攝氏2度。

然而2017年溫室廢氣排放量再創歷史新高，氣候專家警告，大幅減少礦物燃料使用量並避免全球暖化失控的時間已幾乎耗盡。