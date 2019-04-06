親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

東區為何蕭條？老東區人連勝文點出大巨蛋是關鍵

二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

2019-04-06 21:50中央社 巴黎5日綜合外電報導

多位科學家本週警告，大氣中會造成地球暖化的氣體二氧化碳目前已達到300萬年來最高...
多位科學家本週警告，大氣中會造成地球暖化的氣體二氧化碳目前已達到300萬年來最高濃度。 歐新社
分享
多位科學家本週警告，大氣中會造成地球暖化的氣體二氧化碳目前已達到300萬年來最高濃度，將在未來數百年間使氣溫和海平面大幅上升。

在上次地球二氧化碳濃度達到百萬分之400（400ppm）的時候，格陵蘭尚未冰凍，南極大陸邊緣也還有樹木生長。

長久以來科學界認為，當今的溫室廢氣濃度並未高於80萬年前，當時正處於週期性的地球冷暖變化，若不是人為排放，這種週期可能會持續到現在。

不過如今對地球最冷之地的冰芯與海洋沉澱物加以分析發現，大氣中二氧化碳濃度上次超過400ppm是在300萬年前的上新世晚期（Late Pliocene），當時氣溫上升了攝氏若干度，海洋也加深了至少15公尺。

與此同時，德國波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Impact Research）專家所建立的最先進氣候模型，與南極大陸取樣中發現的二氧化碳濃度直接相關。

波茨坦氣候影響研究中心研究員威列特（MatteoWilleit ）表示：「就二氧化碳濃度而言，上新世晚期比較接近我們當前的情況。根據我們的模式，並無冰河期的循環，也就是北半球並未出現大的冰蓋。由於二氧化碳濃度太高，氣候太過溫暖，以致無法形成大冰蓋。」

各國2015年達成劃時代的巴黎氣候變遷協議，承諾限制溫室廢氣排放量，並將氣溫上升幅度限制在「遠低於」攝氏2度。

然而2017年溫室廢氣排放量再創歷史新高，氣候專家警告，大幅減少礦物燃料使用量並避免全球暖化失控的時間已幾乎耗盡。

南極廢氣排放暖化
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

女人閉嘴的西方傳統？被「暴力噤聲」的女人史

2019-04-06 21:10

蜜月早產費225萬靠華僑捐助 台夫妻攜兒回沖繩謝恩

2019-04-06 18:11

請勿邊走邊吃！淺草之後鎌倉也下禁令

2019-04-06 15:00

溫柔做早餐「洛基」女友視角廣告 中國迷妹喊「老公」

2019-04-06 13:22

影／異象？數百條紗麗被強風捲上天、如禿鷹盤旋

2019-04-06 12:18

男子連續勃起48小時 陰莖黑掉只能切除

2019-04-06 10:41

南韓史上最大森林野火 燒掉逾500公頃

2019-04-06 00:00

伊朗近月暴雨釀洪災 至少已62死

2019-04-05 22:26

倫敦政經學院公共藝術品爭議 藝術家認錯

2019-04-05 22:25

俄羅斯版「清明節」 生者舉杯紀念逝者懷喜悅憶往事

2019-04-05 19:36

被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

2019-04-01 12:31
看更多

熱門文章

男子連續勃起48小時 陰莖黑掉只能切除

2019-04-06 10:41

Airbnb訂房小心！全家遭偷拍上直播 慘變實境秀

2019-04-06 15:23

國際相繼抵制汶萊企業 不賣機票、禁住飯店

2019-04-06 19:41

貝佐斯恢復單身逛大街 排隊買台灣牌珍奶嘗鮮

2019-04-06 12:26

影／史上最短牛仔褲熱銷 美主持人：女兒別想穿

2019-04-06 16:41

川普稱美中接近達協議 專家：塵埃落定後將劍指歐盟

2019-04-05 23:08

高盛前資產管理董事長歐尼爾：美股十年牛市即將告終

2019-04-05 22:37

川普：若Fed降息　股市就會像「火箭船」一樣攀升

2019-04-05 22:50

企業供應鏈遷離中國 貿易戰未落幕川普已贏

2019-04-06 14:54

警匪對峙15小時 槍手射殺少年與孕母後自盡

2019-04-06 08:55

又是自拍墜崖！美國大峽谷8天內3人死亡

2019-04-06 09:14

英國新版護照移除歐盟字樣 民眾大吃一驚

2019-04-06 16:38

倫敦政經學院公共藝術品爭議 藝術家認錯

2019-04-05 22:25

意外「驚喜」！廣東省長送首爾市長禮物 竟是政敵肖像

2019-04-06 09:11

中國學生在美國用假iPhone換真 得手數千個最後遭起訴

2019-04-06 11:54

福利縮水！累積多少里程才能換機票 航空公司說了算

2019-04-06 12:53

南韓史上最大森林野火 燒掉逾500公頃

2019-04-06 00:00

史上頭一遭！美國將宣布伊朗革命衛隊為恐怖組織

2019-04-06 10:58

伊斯坦堡機場大搬遷 將正式營運

2019-04-06 08:48

陸客在澳洲機場帶牛奶上機被拒 現場灌掉2.5升

2019-04-06 15:06

蜜月早產費225萬靠華僑捐助 台夫妻攜兒回沖繩謝恩

2019-04-06 18:11

影／危害飛安 普吉島海灘禁「飛機自拍」違者最重死刑

2019-04-06 12:37

已經「有打折」… 貝佐斯付1.1兆離婚 史上最高

2019-04-05 23:58

二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

2019-04-06 21:50

三星Q1營業利益 劇減六成

2019-04-06 01:39

華父超高價購擊劍教練房 哈佛調查

2019-04-06 13:51

美中談判卡關 三議題待解

2019-04-06 01:32

請勿邊走邊吃！淺草之後鎌倉也下禁令

2019-04-06 15:00

日小七換招 不再快速展店

2019-04-06 01:38

LINE喊轉型 攻行動支付

2019-04-05 23:32

美重啟反托辣斯 沙國撂狠話

2019-04-06 01:37

川普敦促Fed降利率、停止縮表

2019-04-05 22:30

影／異象？數百條紗麗被強風捲上天、如禿鷹盤旋

2019-04-06 12:18

歐控德車商技術壟斷

2019-04-06 01:39

波音737 MAX停飛衝擊 亞洲航空業營運有壓

2019-04-06 01:39

利比亞叛亂將領直搗首都 聯合國G7齊發聲籲止

2019-04-06 10:51

德國煤礦場變身人工湖 改頭換面拚觀光

2019-04-06 09:55

華女OPT作假近兩千陸生涉案

2019-04-06 13:55

影／ 川普轉推文諷拜登性騷擾 網譏：差你一大截

2019-04-06 17:56

73歲踢職業足球賽 創金氏世界紀錄

2019-04-06 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top