俄羅斯版「清明節」 生者舉杯紀念逝者懷喜悅憶往事

2019-04-05 19:36 香港01 記者梁凱怡、梁迪生／報導



「清明時節雨紛紛」，陰沉的天氣為前往掃墓的人添上陣陣哀傷。想起曾經與逝者共度的時光，也難免感嘆似水流年。

在某一天集體紀念先人，不是華人專利。電影《玩轉極樂園》（Coco）以墨西哥亡靈節為背景，講述當地人如何以糖骷髏、萬壽菊等紀念逝者。俄羅斯也有當地的「清明節」，有趣的是，這個名為「Radonitsa」（音譯拉多尼察）的節日，主題不是悲傷，反而是「喜悅」，為死者得到安息而欣慰。

俄羅斯版的「清明節」，為東正教的節日，定於東正教復活節後的第二個周二，即復活節後第9日。由於每年復活節的日期不固定，俄羅斯清明節的日期每年不一，通常都在4月底至5月初。2019年的節期則定於5月7日。

「Radonitsa」意思為「喜悅」，不帶任何憂傷的意味。紀念先人的活動，與「喜悅」扯上關係，或者聽起來有點奇怪，但當地人相信耶穌基督死後復活，帶來的就是喜悅和盼望，人脫離在地上的勞苦後，靈魂便可以在死後世界安享永生。

當日民眾會前往逝者的墓地打掃，如洗擦墓碑、除掉雜草，又擺上鮮花，之後就會在墓前簡單聚餐，象徵與逝者一起「做節」。傳統食物包括傳統麵包庫利奇（kulich）、薯餅、繪有彩色圖案的復活蛋和伏特加等。

他們會帶着喜悅用餐，並回憶逝者生前種種往事。

他們吃剩下的食物，不可以帶回家，只可以留在墓地或送給窮人。很多人又會把復活蛋、曲奇、糖果和蠟燭留在墓前。在擺放復活蛋前，他們會先說出復活節的祝福語「基督復活」。

有趣的是，由於當地傳統上大齋期（Great Lent）和復活節後一周都不可嫁娶，因此俄羅斯「清明節」的來臨，其實也標誌着結婚季節的開始。

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文章授權轉載自《香港01》