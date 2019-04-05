住肯辛頓宮快得幽閉恐懼症 哈利王子夫婦開心搬家

2019-04-05 16:49 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



「眾生相」(People)雜誌4日證實，英國哈利王子(Prince Harry)及王妃梅根．馬克爾(Meghan Markle)已正式遷入王室家族溫莎莊園(Windsor Estate)的浮若閣摩爾小別墅(Frogmore Cottage)；對兩人而言，這不只是搬新家，也象徵著嶄新的生活型態。

哈利王子夫妻從2017年11月訂婚之後，便一直住在倫敦肯辛頓宮(Kensington Palace)諾丁罕郡小別墅(Nottingham Cottage)，是只有兩個臥室的小空間，新家則較接近溫莎城堡(Windsor Castle)。

皇室消息人士認為，對於即將迎接寶寶誕生的這對年輕夫妻來說，新家可以說是非常完美的環境，除了準備升格當父母之外，也不必再與威廉王子(Prince William)、凱特王妃(Kate Middleton)及他們的三個孩子一起住在肯辛頓宮。

一名長年友人透露，搬家對哈利王子夫妻來說是「真的很健康」的選擇，畢竟肯辛頓宮規矩繁多的生活模式，並不是每個人都能適應；消息人士指出，哈利王子覺得住在肯辛頓宮，簡直讓他差點得幽閉恐懼症。

前任皇室助理對「眾生相」(People)雜誌指出，英國女王與夫婿菲利普親王(Prince Philip)經常下榻溫莎城堡，哈利王子只要走路五分鐘上山坡，就可以陪祖母喝茶共享天倫之樂；溫莎城堡有著壯觀美麗的花園，大遍綠地以及寧靜小湖，哈利王子夫妻今後可以帶著兩隻狗跟剛出生的寶寶，在好幾英畝的土地上盡情享受。

前任皇室助理也說，溫莎城堡還有讓人歎為觀止的桑椹步道，「我們都在那邊挑選桑椹給菲利普親王釀酒。」另外，哈利王子的新居距離熱鬧繁華的商業大街(The High Street)更只有簡短步行距離而已。