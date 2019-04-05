梅根要的太多？傳英女王不滿 拒借她皇室珠寶

2019-04-05 16:48 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



英國媒體「太陽報」(The Sun)4日報導，嫁給哈利王子(Prince Harry)之後成了薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)的美國女星梅根馬克爾(Meghan Markle)，被英國女王伊麗莎白二世下令禁止借用「皇家典藏」(Royal Collection)裡屬於無價之寶的各種首飾；原因竟是女王對梅根在去年婚禮之前，各種要東要西的行為感到不悅。

「皇家典藏」是英國君主負責保管的國寶，代代相傳，並不是英國女王的私人首飾；「皇家典藏」收藏首飾包括了哈利王子的已故母親黛安娜王妃(Princess Diana)生前擁有的珠寶。

維持尊卑 白金漢宮針對梅根定規

消息人士透露，白金漢宮已對梅根訂定了更趨嚴格的新規定，「以便英國皇室的維持秩序、長幼尊卑以及優越。」

但據「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌引述皇室內部資深消息人士透露，女王其實開放「皇家典藏」讓哈利王子與梅根借用，允許他們為新家挑選藝術品，女王也同意梅根借用典藏內的飾品。

在被喻為「世紀婚禮」的哈利王子與梅根婚禮之前，英國媒體報導曾經傳出，梅根原本想要在婚禮上配戴另一款皇冠，但皇室人員表示無法配合。

當時哈利王子曾吩咐部屬，不管愛妻開口要求什麼，「只要梅根想要的，就照她的意思辦。」

女王警告 我給她什麼她戴什麼

英國女王聽到消息之後，曾經召見哈利當面告知說：「梅根不能想要什麼就得到什麼。我安排讓她戴什麼，她就戴什麼。」

白金漢宮消息人士透露，女王仍願意出借自己的私藏首飾給梅根，包括梅根2018年5月婚禮上所戴的頭飾「瑪麗皇后鑲鑽皇冠」(Queen Mary Diamond Bandeau Tiara)，就是英國女王的祖母流傳下來的。

至於「皇家典藏」系列首飾，消息人士透露，目前梅根則是無法借用的，但凱特王妃因為在皇室裡地位排名較高，則可以借得到。

針對「太陽報」這項王室秘辛，「眾生相」(People)雜誌則報導指出，事實狀況並沒有媒體報導所言那麼嚴重，梅根不但有配戴過「皇家典藏」的珠寶，未來也將會繼續借用配戴。