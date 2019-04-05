貝佐斯前妻分1/4家產 成全首富續掌控亞馬遜

2019-04-05 14:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合4日電



貝佐斯離婚代價是把四分之一財產給了前妻，價值360億美元。 美聯社 分享 facebook 全球首富貝佐斯(Jeff Bezos)與妻子麥肯齊 (MacKenzie Bezos)4日達成歷來金額最大的離婚協議，貝佐斯將保有兩人共有的亞馬遜股票的75%，以及麥肯齊擁有的其餘25%股票的投票權；麥肯齊也將把她名下的「華盛頓郵報」和藍源太空公司 (Blue Origin)股權全部留給貝佐斯。

華爾街日報報導，離婚程序可望在大約90天內完成。外界原本預期貝佐斯這個超級富豪離婚，勢必大出血，有人猜測麥肯齊會分掉一半家產，拿走將近700億美元；不過，從麥肯齊事後的推文來看，兩人似乎友善分手，麥肯齊獲得四分之一家產。

麥肯齊推文說：「感激我與傑夫在彼此和每一個善心人支持下，完成解除婚姻程序。很高興給予他我在華盛頓郵報和藍源的所有股權，以及我們的75%亞馬遜股票和我的股票投票權，以支持他與這些了不起的公司的團隊繼續做出貢獻。」

市值大約8900億元的亞馬遜向聯邦證券管理委員會申報說，麥肯齊將控制亞馬遜在外流通的普通股的4%。根據亞馬遜目前的股價，這些股票總值大約356億美元。

55歲的貝佐斯和48歲的麥肯齊在1993年結婚，兩人育有四個子女；貝佐斯1994年在他們的西雅圖住所車庫成立亞馬遜，並使其成為網路零售業霸主。

已成為小說家的麥肯齊說：「我對自身的計畫感到興奮。在瞻望未來之時也感激過去。」

貝佐斯也推文推崇已成為前妻的麥肯齊是個「了不起的夥伴、盟友和母親。我很感激她在這個程序的支持和善意，也很期待我們作為朋友和共同父母的新關係」。

離婚後的貝佐斯擁有亞馬遜12%股權，市值1100億美元，仍然是全球首富，微軟的比爾‧蓋茲和「股神」巴菲特都得甘拜下風。

麥肯齊當初曾襄助丈夫創業，貝佐斯卻在成為全球富豪後與一個前電視新聞主播鬧出婚外情；「國家詢問報」爆料，導致貝佐斯夫婦今年1月宣布結束25年的婚姻。

貝佐斯後來指控這家八卦小報發行人威脅他，要他停止調查「詢問報」是如何獲得他與外遇對象的私密照片和電郵信息，否則要公開他的暴露照片。