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首個沒有媽媽的母親節 小女孩寄卡到天堂竟獲回信：我愛妳

2019-04-04 21:38香港01 記者吳嘉善／報導

倫農親手畫了一張卡寄給「住在天堂的媽媽」。圖擷自Linda Ross（Twitt...
倫農親手畫了一張卡寄給「住在天堂的媽媽」。圖擷自Linda Ross（Twitter）
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3月31日是2019年的英國母親節，同時是一名4歲女孩在媽媽離世後渡過的首次過母親節，她親手畫了一張卡寄給「住在天堂的媽媽」。家人原本擔心女孩會因為收不到回信而傷心，沒料到英國皇家郵政（Royal Mail）的職員代為回信，將母親的愛送到小女孩手上，故事感動一眾網民！

「我每天都守護着你」

該名4歲女孩叫倫農（Ella Lennon），她的媽媽在2018年12月因腦癌去世，4個月後，小女孩首次度過沒有媽媽的母親節；她親手製作了一張卡寄給住在「天堂雲朵裏面天使之門1號」的媽媽。

家人都知道，倫農的媽媽已經無法回應女兒的愛，豈料信件寄出後不足48小時就有回信，原來是出自一位皇家郵政員工的手筆：「謝謝妳送我一張非常特別的母親節卡，妳對我來說是獨一無二的，我非常愛妳」、「妳長大了，現在是個聰明又特別的大女孩，我以妳為榮。雖然我在天堂，但我每天都看着妳、守護着妳」、「給妳許多愛、擁抱和親吻」。

「證明世上有很多好人​」

倫農的姨姨羅斯（Linda Ross）在Twitter分享這個故事，她寫道：「在我姐姐上天堂後的第一個母親節那天，倫農給媽媽寄了一張卡。今天，我們收到善良的郵政員工寫的回信，讓小女孩非常快樂！她的小臉上綻放大大的笑容，證明世上有很多好人。感激不盡！」許多網民被感動得熱淚盈眶，推文已被轉發8000多次、5萬多人讚好。

倫農親手畫了一張卡寄給「住在天堂的媽媽」。圖擷自Linda Ross（Twitt...
倫農親手畫了一張卡寄給「住在天堂的媽媽」。圖擷自Linda Ross（Twitter）
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倫農的姨姨羅斯（Linda Ross）在Twitter分享這個故事，許多網民被感...
倫農的姨姨羅斯（Linda Ross）在Twitter分享這個故事，許多網民被感動得熱淚盈眶。（Twitter）
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延伸閱讀：

男孩寄生日卡到天堂給亡父　英國皇家郵政暖心回應惹哭網民

3年前痛失父親　5個哥哥補上跳婚禮舞 新娘聽亡父聲音淚崩

文章授權轉載自《香港01》

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