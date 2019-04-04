新抗衰老藥殺死「喪屍細胞」 聲稱延長30年壽命 最快兩年後推出

2019-04-04 12:30 香港01 撰文：吳嘉善



研究人員在老鼠身上試驗時發現，這種藥能延長老鼠36%壽命，相等於人類30年，還能讓牠們保持青春。（影片截圖） 分享 facebook 美國有科學家研究出抗衰老藥，聲稱可去除體內的老化細胞，在老鼠身上測試結果發現，抗老藥不但延長了老鼠的壽命，還能讓牠們在變老的同時保持年輕健康的狀態。研究團隊表示正在進行人體測試，最快可在2年後可把新藥推出市面。

服了藥的老鼠（右）毛髮光滑，眼睛明亮，肌肉結實，沒有服藥的老鼠則毛髮變灰和稀疏，且變得肥胖。（Twitter） 分享 facebook

「90或100歲都能感覺像60歲」

這種抗老藥由美國著名醫學中心梅奧診所（Mayo Clinic）的研究團隊開發，帶領研究的臨床老年病學專家柯蘭（James Kirkland）表示，許多人因為怕身體機能衰退而不想「太長命」，但如果活到90或100歲都能感覺像60歲的話，相信他們都會樂意接受。

身體細胞在老化或受損時會永遠中止細胞分裂功能，它們留在組織裏，既不死亡，卻也沒法正常分裂，還會毒害鄰近細胞，導致發炎甚至癌症，就像喪屍一樣。這些「喪屍細胞」隨着年齡增長而累積，與許多老人病有關，因此又被稱為「衰老細胞」（senescent cell）。最新研發的「長壽藥」含有達沙替尼（dasatinib，一種癌症治療藥物）和槲皮素（Quercetin，一種植物類黃酮），可以消滅衰老細胞，且沒有明顯副作用。

服藥老鼠毛髮光滑肌肉結實

研究人員在老鼠身上試驗時發現，這種藥能延長老鼠36%壽命，相等於人類30年壽命，還能讓牠們保持青春。服了藥的老鼠毛髮光滑，眼睛明亮，肌肉結實；沒有服藥的老鼠則毛髮變灰和稀疏，變得肥胖，兩組老鼠看來年齡像相差一倍。

藥物現時已經做過6項人體試驗，其中一項試驗中，長者在3個月內活動能力明顯改善，無論是步速還是耐力都有所提升。研究團隊接下來還要進行6項人體試驗，如果一切順利，新藥最快可在2年後推出市面。

延伸閱讀：

耳發炎男友服盤尼西林 女友口交吞精致藥物敏感 醫學界：首例

女嬰受虐頭破肝裂 被餵大量鴉片類止痛藥致中毒 死前母在旁打機

文章授權轉載自《香港01》