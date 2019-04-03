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倫敦金騙案損失5.8億 收藏家葛師科1.9億賣18件藏品

2019-04-03 19:12香港01 記者鄧家琪、廖淑怡／報導

明永樂時青花纏枝番蓮紋折沿盆。蘇富比提供
明永樂時青花纏枝番蓮紋折沿盆。蘇富比提供
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著名中國官窯瓷器收藏家葛師科早前捲入巨額倫敦金騙案成為苦主，損失5.8億元。葛師科在青花瓷界無人不曉，他曾言其元青花瓷珍藏數量更勝兩岸故宮博物館蘇富比周三(4日)拍賣其收藏中18件藏品，蘇富比亞洲區主席、中國藝術品部國際主管及主席仇國仕稱，今次的拍賣瓷器，是天民樓藏品第一次在市場上亮相，估值逾億。經這天1個多小時的競投，最終以1.9億成交額，售出全數藏品。

葛師科本人早上未有到場，不過現場競投氣氛踴躍，平均每件藏品都有十多口叫價，當中最貴的明永樂時青花纏枝番蓮紋折沿盆，在2分鐘內共有20多口叫價，最後以3300多萬元成交。其次為2600多萬元成交、明永樂至宣德初期的青花海水騰龍紋小罐，及2400多萬元成交的宣德年間青花纏枝番蓮紋大盌。全部18件青花御瓷，花約一小時完成競投，總拍賣成交額達1.9億。

今年85歲的葛師科，祖籍成都，是收藏界無人不識的「天民樓」主人。「天民樓」由葛師科的父親葛士翹於1987年創立，以收藏元青花和明清官窯瓷聞名。葛士翹過世後，長子葛師科接手，成為「天民樓」第二代主人，葛氏父子在鑑賞瓷器及收藏瓷器方面聞名收藏界。

1987年，「天民樓」首次在香港藝術館舉辦展覽《天民樓藏瓷》展，展出163件元、明、清時期的青花，並出版《天民樓藏瓷》一書。九十年代，「天民樓」亦在台北上海等地舉辦了三次《天民樓青花瓷特展》，均引起陶瓷界轟動，時任上海博物館副館長汪慶正評價「天民樓」的館藏為元代青花瓷的私人收藏之最。明朝永樂、宣德時期的青花瓷歷史悠久，馳名中外，是次拍賣的明朝永樂年間的青花纏枝番蓮紋折沿盆、宣德年間的青花纏枝番蓮紋大盌和青花穿花龍紋盤等，都屬罕見珍品。

「天民樓」的藏品冠絕私人收藏界，令是次拍賣相當矚目。另一焦點，則是葛師科在早前警方搗破的6億巨額倫敦金騙案中，葛是最大苦主被騙5.8億元。據悉他於2016年6月接獲電話傳銷，對方游說他投資倫敦金，葛不虞有詐，簽下多份授權文件，讓經紀操控他的投資戶口。葛起初投資獲利，其後卻不斷虧蝕，為追回本金，多次轉帳，兩年間損失巨款。直至2018年10月，其兒子揭發事件及報警，警方合共拘捕14人，包括博愛醫院前主席蕭炎坤。

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文章授權轉載自《香港01》

葛師科祖籍成都，是收藏界無人不識的「天民樓」主人 。（香港01資料圖片）
葛師科祖籍成都，是收藏界無人不識的「天民樓」主人 。（香港01資料圖片）
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