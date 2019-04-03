肯亞升級環保禁令 替代品太貴惹民怨

2019-04-03 16:42 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



肯亞日前提升袋子禁令，這個月起連無紡布袋都要禁，罰則比照前年塑膠袋禁令。 台灣醒報（擷自Flickr） 分享 facebook

肯亞繼前年因環保原因全面禁用塑膠袋後，更宣布自本月起，使用質料差的無紡布袋也要開罰，最高罰款折合約2萬美元！非洲不少國家過去因塑膠袋回收與分解工程不成熟，常傳出廠商將廢棄袋子堆積河流，導致環保問題、孳生蚊蟲等。肯亞更於日前再升級禁令，連不可回收的無紡布袋也要罰，但缺乏價格合理的替代品，已引發軒然大波。

肯亞祭出新罰則

非洲各國過去都因回收塑膠袋等製品的行動不彰，導致非洲海岸線深受塑膠廢料的污染，國際間呼籲非洲聯盟應該與特定國家商討對策，以減少海洋污染；再加上對肯亞等國來說，不可回收的一次性袋子廢棄後，堆積將孳生蚊蟲與病菌，因此，該國前年就祭出禁用塑膠袋的罰則。

根據《肯亞標準網》報導，肯亞官方更於日前表示，出自於環保原因，禁令將升級，從本月起該國供應商不得再製造質料差的無紡布袋，連帶人民使用也會遭到開罰，罰款最高約是2萬美元。

環保材質要價高

據《肯亞市民網》報導，肯亞環保局所批准的袋子，是由劍麻、棉花、蘆葦及某種硬塑料所作成；肯亞環管局局長瓦和古指出，這種袋子是由再生紙所製成，材料取得在當地也算普遍，可以大量生產。

唯一替代品價格過高

然而，這項立意良善的罰則卻在該國引發軒然大波，人民透過向當地媒體抱怨說，該禁令沒有伴隨著配套措施，替代性的袋子價格實在過高。普通用戶指出，上述獲得批准的袋子是市面上唯一的替代品，這種袋子一個約為15至21元新台幣。

但無視該國人民反彈，瓦和古仍表示，使用一次性的無紡布袋罰款與塑膠袋一樣重。他說，環保問題是非洲所重視的，那肯亞就得跟上，即日起將在各大城市展開突襲檢查，對於替代品價格過高的質疑，瓦和古未有任何表態，一般認為，他很可能忽視民眾在媒體上的怨聲載道，嚴格執行禁令。

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