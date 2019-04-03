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航空界革命！航太新技術追蹤飛機 盼明年全面上路

2019-04-03 15:02台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國航太公司研發出的新技術將讓飛機監測更即時、精確，被稱為是航空界革命。(pho...
美國航太公司研發出的新技術將讓飛機監測更即時、精確，被稱為是航空界革命。(photo by Wikimedia)
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避免未來飛機失事難搜尋，美國新衛星技術可每8秒追蹤一次飛機位置狀況，被譽為「航空界革命」！美國航太公司Aireon日前傳出新式衛星監控系統試用成功，執行長托瑪表示，此系統讓他們能監視所有配有ADS-B系統的飛機，衛星拍攝飛機位置的秒數也從14分鐘劇減為8秒，盼能降低如5年前的馬航MH370的搜救難度，預計明年美國與歐洲飛機都將配備新系統。

最精確的即時位置

根據《南華早報》報導，Aireon是美國一家致力於研發衛星追蹤的全球空中交通公司，日前他們傳出已在北大西洋上空實施監測系統成功。托瑪表示，未來只要有裝載ADS-B（自動監視廣播）系統的飛機，不管飛到哪裡、是否受到環境干擾，都會被高功率的衛星拍到，並回報即刻位置。

之所以被稱為航空界革命不只因衛星的覆蓋性，托瑪更補充說，這款新技術是為了應對大型空難，因此比較起過去平均每14分鐘才自動確認一次飛機位置，將大幅縮短間隔為8秒，此舉是為了最精準確定飛機行進狀態，一旦發生不幸意外，救難隊也能以最快速度鎖定失聯位置。

托瑪表示，其實ADS-B系統從21世紀以來就漸漸普及，但也需要覆蓋率能達到全球的衛星配合，據本次測試結果認為技術已然成熟，首個上路的地方將是英國與加拿大，而他也保證，最遲將在明年達到美國、歐洲飛機全面裝載ADS-B，並全數歸在衛星監控之下。

節省燃料消耗

《英國廣播公司》報導，這項技術不增加對飛機的安全監控，更能讓航線更有效率。托瑪指出，若飛機全面配置ADS-B後，自動監測系統能掌握即時航線，不像過去因位置監測間隔時間長，擔心10多分鐘後恐造成航道衝突，而得提前「繞開」。他舉例說，過往北大西洋的安全間隔距離為80公里，在新技術影響下能縮短為25公里，意指到25公里內再判斷航線會不會交錯即可。

此舉直接性地幫助航太公司減少燃料的浪費，若能隨時監測飛航狀態，就能在距離接近時才提高高度或是小繞路，預計能讓每次飛行節省300美元的燃料，排放的二氧化碳也會減少2噸，可說是一舉數得。

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