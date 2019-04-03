血債錢還？被肢解華郵記者遺族 傳拿巨額賠償金

2019-04-03 14:16 世界日報 編譯中心╱綜合2日電



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「華盛頓郵報」的沙烏地專欄記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）去年10月2日慘遭謀殺，驚動全球；華郵1日揭露，過去半年沙國王室不斷威逼利誘，為了「封口」，向卡舒吉遺族秘密配給了總價千萬美金的豪宅與「終身俸」，以寬恕那些奉沙烏地太子密令行凶、卻被抓來頂罪判死刑的「忠心特務」。

據聯合新聞網轉角國際報導，卡舒吉因行文觸怒沙烏地王室，在沙國駐土耳其的伊斯坦堡總領事館內遭特務謀殺、肢解、滅跡毀屍，至今其遺體仍下落不明。

卡舒吉生前育有兩男兩女，但在卡舒吉血案爆發的第一時間，唯有長子薩拉（Salah Khashoggi）仍在沙烏地國內，因此當時薩拉也曾受王室「邀請」，代表遺族前往利雅德王宮，當面接受沙烏地國王沙爾曼（King Salman）與被各界懷疑是本案主謀的王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）「誠摯慰問」。

「華郵」報導，卡舒吉死後，坦承政府特務殺人的沙國王室，曾透過管道向卡舒吉的遺族提出「補償措施」：卡舒吉的四名子女各自分配到了位於吉達市（Jeddah）、每戶市價超過400萬美元的豪宅；遺族們還能從王室戶頭裡，提領每人每月1萬美元的「終身慰問金」。

根據沙烏地現行法律與部族傳統，因殺人罪而獲判死刑者，只要受害家族代表同意寬恕、加害人就能透過繳交符合比例的「血債錢」（Diya）而免於一死。因此沙國王室目前正試圖安排一筆1100萬美元的巨額和解金，並從中施壓卡舒吉一族準備接受血債錢，「好讓整件『意外』圓滿落幕。」

「華郵」報導，在卡舒吉死後剛滿半年的現在，他的四名子女都刻意與媒體保持距離。目前，次子阿不都拉與原本在杜拜擔任動畫師的長女諾哈仍留在美國；次女拉珊行蹤不明；唯有當初與王儲見面接受「慰問」的長子薩拉返國回到吉達老家，目前除了處理家族後事外，薩拉也重新回到了金融分析師的工作，是眾子女中唯一打算保留「御賜豪宅」並續留國內的孩子。