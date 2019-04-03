親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

《與惡》：承辦法官不受訪，那其他法官呢？

超狂！50輛重機大陣容現身 護送被罷凌孩子上學

2019-04-03 10:57聯合新聞網 綜合報導

「BACA」（Bikers Against Child Abuse）重機車隊是一...
「BACA」（Bikers Against Child Abuse）重機車隊是一個反虐待兒童組織，為幫助孩童恢復對學校的信心，集結重機俱樂部200多名的成員，以實際行動護送孩子上學。圖／擷自CBC報導
分享

校園霸凌事件往往會讓受害者失去對上學的興趣。然而，有一重機車隊組織「BACA」，為幫助孩童恢復對學校的信心，集結眾多重機俱樂部共200多名的成員，以實際行動護送孩子上學。這個美國車隊目前在全球17個國家都有分支，有超過3千名的騎士，已幫助數千逾名的孩童。

「BACA」（Bikers Against Child Abuse）重機車隊是一個反虐待兒童組織，於1995年成立，創始的重機騎士小時候也有被家暴的經驗，長大後成為一名專業社工的他，在接觸到許多遭到霸凌的孩童後，護送活動主辦人巴索（Mike Basso）表示希望能藉由行動，給予受威脅的孩童們力量，樂意提升他們的信心。

起初，巴索會帶著車友們到受害孩童家裡一起烤BBQ，陪伴長期活在恐懼中的孩子，為他們注入快樂的能量；後來慢慢發展成主動護送孩子上學的模式，接送遭性家暴孩子上法庭，還協助24小輪班站崗，保護受害家庭，更實際達到勸導和嚇阻的效果，也幫助孩子們建立自信心。

據《CBC》報導，加拿大一名10歲男童羅斯（Xander Rose）經常在公車上受到同學的霸凌、連衣服都被撕破，讓他不敢去學校上課。一群重機騎士得知消息後，便集結重機俱樂部共200多名的成員，共組一支車隊保護羅斯上學。羅斯進入校園時，不僅身上穿著皮背心，背後還跟著一大群同樣穿皮衣的重機騎士，浩大的陣容讓羅斯重新找回對上學的信心。

在看完報導後，許多網友紛紛留言，「受虐兒童需要大家的關心」、「原來用這招可以擊退壞人超棒」、「重機騎士真的好帥」。

重機霸凌
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

南韓「特殊強姦」案：法界大佬性招待醜聞

2019-04-03 11:45

牧師轉行做模特兒 美大學生Twitter上曬帥爸引尖叫

2019-04-03 11:37

青瓦台縱容？南韓法務次長的「特殊強姦」性招待疑雲

2019-04-03 10:32

日本定居大放送！若你是這14種人 就能永久居留

2019-04-03 10:00

無印良品日本首家旅館 明在東京銀座開幕

2019-04-03 07:53

清邁PM2.5狂飆空汙亞洲最糟 泰總理限7天解決

2019-04-02 23:37

老師也是人 上萬俄師IG發泳裝照聲援遭逼退女師

2019-04-02 18:22

NASA徵實驗員 躺床兩月可賺60萬

2019-04-02 17:43

影／冰島冰河崩落掀起大浪 遊客拔腿逃命

2019-04-02 17:39

影／最沒形象的遊行 匈牙利「愚蠢行走」場面逗趣

2019-04-02 17:32

影／女大生叫Uber誤上賊車遇害 這些保命要訣必學

2019-04-02 17:11

大量魚類化石出土 重現地球毀滅

2019-04-02 16:44

身高174體重58被批太胖 南韓小姐：要吃飯才有力氣

2019-04-02 15:37

「洛基」暖男廣告兩樣情：歐美嫌詭異 中國女網友讚爆

2019-04-02 14:49

冰山崩塌掀起巨浪 觀光景點瞬間成為逃亡現場

2019-04-02 14:13

71歲婦扛物資走16公里賑災 感動富豪贈屋養她一世

2019-04-02 13:59

影／懷孕母鯨陳屍岸邊 肚中塞20多公斤塑膠垃圾

2019-04-02 12:33

腦死媽延命三個月產子 寶寶出生隔天舉行媽媽葬禮

2019-04-02 11:34

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

2019-04-02 11:28

一屍兩命！鯨魚媽媽懷死胎和22公斤塑膠垃圾

2019-04-02 11:17

致敬！瑞典警洗三溫暖巧遇通緝犯 裸身逮人好霸氣

2019-04-02 11:16

被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

2019-04-01 12:31

英美哪3個博物館級展覽 即將獻映？

2019-03-28 08:44

娜塔莉克服自卑 成哈佛有史來第一位奧斯卡影后

2019-03-27 10:30

全世界第一把3D列印小提琴 聽起來很像電吉他呢！

2019-03-26 14:39

奇特！這把戰壕中大提琴經戰火洗禮 百多年後…

2019-03-26 11:58
看更多

熱門文章

沒公德心！羅浮宮巨大拼貼藝術 兩天內被遊客撕碎

2019-04-02 16:39

日本定居大放送！若你是這14種人 就能永久居留

2019-04-03 10:00

更新／攜2本中國護照並帶惡意軟體 上海女子闖海湖莊園被捕

2019-04-03 06:47

中國旅客偷渡香腸 日本邊境首次發現非洲豬瘟病毒

2019-04-02 16:18

身高174體重58被批太胖 南韓小姐：要吃飯才有力氣

2019-04-02 15:37

羨慕！全機只有他一名乘客 爽享5空服員服務

2019-04-03 09:05

先知？日本新年號早已在大陸被註冊為商標

2019-04-02 22:49

日本新年號「令和」 日媒扯上台灣珍奶

2019-04-03 00:34

「令和」商標2017年已在陸被註冊 律師：應是偶然

2019-04-02 19:59

冰山崩塌掀起巨浪 觀光景點瞬間成為逃亡現場

2019-04-02 14:13

影／冰島冰河崩落掀起大浪 遊客拔腿逃命

2019-04-02 17:39

中國安全公司用簡單方法 揪出特斯拉自駕三大漏洞

2019-04-02 14:36

影／馬來西亞檳城出現水龍捲 破壞至少50間房屋

2019-04-02 20:38

法總統馬克宏：歐盟不能成為英國脫歐危機的人質

2019-04-02 23:29

病人生殖器官移位鼻子消失 疑無牌「科學怪人」女醫生恐怖整容

2019-04-02 13:59

老師也是人 上萬俄師IG發泳裝照聲援遭逼退女師

2019-04-02 18:22

慎入！女童赤腳逛豬圈 腳底遭寄生蟲入侵

2019-04-02 12:19

英國脫歐仍是僵局 企業早已先走一步

2019-04-02 22:31

比特幣逆勢飆漲20% 神祕大單受矚目

2019-04-03 08:44

WSJ：川普對鮑爾抱怨「我想我被你套牢了」

2019-04-03 06:45

影／慘！法富豪價值20億莊園成違建 須強制拆除

2019-04-02 13:18

「不可能華堡」欲達成「可能任務」 漢堡王試賣中

2019-04-02 23:49

清邁PM2.5狂飆空汙亞洲最糟 泰總理限7天解決

2019-04-02 23:37

英國會再度否決所有脫歐選項 梅伊剩3條路

2019-04-03 00:32

影／女大生叫Uber誤上賊車遇害 這些保命要訣必學

2019-04-02 17:11

比特幣莫名其妙大漲逾20% 衝破5,000美元

2019-04-02 13:44

新年號令和涵義有爭議 日政府定調為美好和諧

2019-04-02 22:27

不只台北東區沒落 美國購物中心空置率飆上八年高峰

2019-04-02 18:07

日本歷代年號源自哪些中國古籍？ 四書五經最受青睞

2019-04-02 16:49

美媒：美國高教國際化難逃膚淺 盛況不再

2019-04-03 10:17

「不工作 沒糧券」75萬人恐失福利

2019-04-02 14:07

彭博：鴻海數周內將在印度試產最新款iPhone

2019-04-02 16:11

道瓊終止三連漲 必需消費品類股下跌、科技股上揚

2019-04-03 07:07

「快樂醫生」猛踩捉腳狂戳 泰女按摩致殘遭夫拋棄

2019-04-02 13:59

來了來了！漢堡王蔬食漢堡「不可能華堡」長這樣！

2019-04-02 16:41

以色列青年優勝美地拍照墜崖 細節公布

2019-04-02 16:50

超狂！50輛重機大陣容現身 護送被罷凌孩子上學

2019-04-03 10:57

美前官員：美中恐因台灣擦槍走火

2019-04-02 14:24

減產效應 國際油價衝四個月高點

2019-04-03 03:14

美叫車二哥Lyft 股價暴跌

2019-04-03 03:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top