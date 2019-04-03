超狂！50輛重機大陣容現身 護送被罷凌孩子上學

2019-04-03 10:57 聯合新聞網 綜合報導



「BACA」（Bikers Against Child Abuse）重機車隊是一個反虐待兒童組織，為幫助孩童恢復對學校的信心，集結重機俱樂部200多名的成員，以實際行動護送孩子上學。圖／擷自CBC報導 分享 facebook

校園霸凌事件往往會讓受害者失去對上學的興趣。然而，有一重機車隊組織「BACA」，為幫助孩童恢復對學校的信心，集結眾多重機俱樂部共200多名的成員，以實際行動護送孩子上學。這個美國車隊目前在全球17個國家都有分支，有超過3千名的騎士，已幫助數千逾名的孩童。

「BACA」（Bikers Against Child Abuse）重機車隊是一個反虐待兒童組織，於1995年成立，創始的重機騎士小時候也有被家暴的經驗，長大後成為一名專業社工的他，在接觸到許多遭到霸凌的孩童後，護送活動主辦人巴索（Mike Basso）表示希望能藉由行動，給予受威脅的孩童們力量，樂意提升他們的信心。

起初，巴索會帶著車友們到受害孩童家裡一起烤BBQ，陪伴長期活在恐懼中的孩子，為他們注入快樂的能量；後來慢慢發展成主動護送孩子上學的模式，接送遭性家暴孩子上法庭，還協助24小輪班站崗，保護受害家庭，更實際達到勸導和嚇阻的效果，也幫助孩子們建立自信心。

據《CBC》報導，加拿大一名10歲男童羅斯（Xander Rose）經常在公車上受到同學的霸凌、連衣服都被撕破，讓他不敢去學校上課。一群重機騎士得知消息後，便集結重機俱樂部共200多名的成員，共組一支車隊保護羅斯上學。羅斯進入校園時，不僅身上穿著皮背心，背後還跟著一大群同樣穿皮衣的重機騎士，浩大的陣容讓羅斯重新找回對上學的信心。

在看完報導後，許多網友紛紛留言，「受虐兒童需要大家的關心」、「原來用這招可以擊退壞人超棒」、「重機騎士真的好帥」。