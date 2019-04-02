影／冰島冰河崩落掀起大浪 遊客拔腿逃命
冰島東南的傑古沙龍冰河湖（Jökulsárlón lagoon）31日發生冰崩，引發大浪撲往岸邊，岸邊的遊客眼見苗頭不對立刻轉身逃竄。
根據目擊者拍攝的影像，當時遊客正慢慢走向冰河湖邊，布里達摩庫爾冰河（Breiðamerkurjökull glacier）冰河一角卻突然斷裂滑入水中，湖邊眾人幾乎立刻轉身逃跑，還可聽到有人吹口哨提醒其他人。
就在遊客慌忙避往遠處高地之際，冰河湖出現連續數波大浪，不停打往岸邊的岩石。直到1分多鐘的影像末段，冰河湖面才慢慢恢復平靜。
拍攝者告訴《Newsflare》，要來此處必須找登山嚮導帶路，遊客也被警告，一旦目睹冰崩，就必須立刻離開岸邊。儘管浪大又極近，但在場遊客都很安全，沒有被冰水打溼。
旅遊網站《Guide to Iceland》指出，傑古沙龍冰河湖位於瓦特納冰川（Vatnajökull）東南部邊緣入海口處，就在瓦特納冰川國家公園內。隨著布里達摩庫爾冰河自1920年開始快速融化萎縮，因此於1935年開始逐漸形成天然的冰瀉湖。
此地蔚藍、平靜、神秘又充滿浮冰，2017年被劃為自然保護區，不僅是冰島南部著名旅遊景點與最深的湖泊，也是007電影《雷霆殺機》 （A View to Kill）與《誰與爭鋒》（ Die Another Day），以及電影版《古墓奇兵》（Lara Croft: Tomb Raider）的取景地點。
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