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NASA徵實驗員 躺床兩月可賺60萬

2019-04-02 17:43台灣醒報 記者施養正╱台北報導

「這個職缺絕對適合有賴床問題的你！」美國太空總署日前公布一項職缺，徵求24名女性在床上躺60天，觀察其身體的變化，科學家表示，此實驗是為觀察人體在微重力狀態下的改變，而據外媒表示，實驗者只要躺在床上2個月，就能獲取約19000美元（新台幣58.9萬）的高額報酬。

洗澡、如廁躺著做

美國《CNN》報導，NASA的科學家們正在進行實驗，他們想看看無重力狀態對人體會產生什麼影響，因此，科學家們正徵求女性自願者參與實驗，只須躺在床上60天，NASA就會支付她們高達1萬8522元美金的酬勞。

報導指出，太空人在進行任務時，人體會因太空中的無重力現象而產生些微改變，在失去重力的狀態下，人體的肌肉、骨骼都會分解重組，體液也會全部跑到頭頂上，而本次參與實驗的自願者，無論吃飯、洗澡乃至於如廁，都必須「躺」著處理，這錢不見得好賺。

頭下腳上新體驗

《今日美國》也報導，NASA預計徵求24個自願者，與NASA合作的德國航空太空中心表示，「我們將在今年9月到12月之間於德國的科隆進行實驗，並讓受測者花60天躺在床上。」

科學家們認為，人體躺在床上的感覺與身處無重力狀態類似，曾參與實驗的詹雅說，這項實驗對她而言是特殊的經驗，經過幾天之後，身體會逐漸習慣在床上的感覺，也因為可以想像頭下腳上的感覺而感到興奮，所以不會覺得無聊。

然而《CNBC》則指出，並非每個人都符合實驗的標準，首先自願者必須聽得懂德文，且年齡必須介於24-55歲之間，而這過程中並不只是躺在床上看看網飛影集或亞馬遜線上書刊而已，科學家會利用離心機將受測者的下肢逐漸上抬直到微微過頭為止，受試者會感到體內的血液逐漸流往「上肢」，有助實驗成果。

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