大量魚類化石出土 重現地球毀滅

2019-04-02 16:44 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



在美國北達科塔州發現藏有大量魚類化石，更加驗證隕石毀滅地球的可能！1日，科學家在美國北達科塔州發現「魚類墳場」，這些化石是第一次人類發現隕石造成大量生物死亡的證據，讓科學家更確定白堊紀晚期是因隕石撞地球造成生物大滅絕。不過也有專家質疑這些化石不一定是因為墨西哥的隕石所造成。

根據《新科學人》報導，堪薩斯與曼徹斯特大學的聯合團隊在這個「墳場」裡找到大量的魚類、陸生脊椎動物、菊石的化石。研究團隊表示，「從來沒有這麼多這個時期的化石出土，這對探討哺乳類起源具有重大意義。」

另外，研究團隊也發現大量玻璃微粒，顯示這些魚類是受到隕石震波影響而形成大量化石，曼徹斯特大學教授曼寧受訪時表示，這些化石是非常獨特的地質證據，是人類第一次可以直接證明，當初在墨西哥發現的隕石坑是造成白堊紀大滅絕的主要原因。

過去科學家在墨西哥希克蘇魯伯區發現了隕石坑，經過年代對比，發現是白堊紀大滅絕的年代，因此有「隕石撞地球，造成地球生物滅絕」的理論出現，但過往是以全世界同年代地層都可以發現一層含有銥元素（一種只有外太空才有的元素）的地層，證明白堊紀滅絕是隕石所致，這個發現讓地質學界相當興奮。

不過《CNN》也報導，倫敦大學古生物教授阿普切奇表示，光是用這些證據無法證明這些化石是因為墨西哥希克蘇魯伯區墜落的隕石產生，「有可能是當地發生規模較小的洪水或土石流造成這些化石沉積，畢竟當時影響地球生物的因素也很多種，滅絕性事件應該要有全球性的證據，但目前只有這裡發現化石。」

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