「洛基」暖男廣告兩樣情：歐美嫌詭異 中國女網友讚爆

2019-04-02 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



在電影《雷神索爾》飾大反派「洛基」的英俊小生湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）日前在他的官方微博發布一支維他命廣告，歐美網友批超詭異、讓人不舒服、會起雞皮疙瘩，不過這一點兒也不打緊，因為這支廣告針對的目標觀眾是中國女網友，而她們滿意極了，留言甜喊「這是我老公」。

維他命大廠善存的這支廣告用湯姆希德斯頓女友的視角拍成。女網友可以想像早上被鬧鈴叫醒，走下樓轉彎，發現湯姆希德斯頓身穿圍裙、在高雅明亮的廚房裡為自己做早餐，還坐下來在用標準中文暖心交待，別忘記「還有你的善存」。

湯姆希德斯頓的官方微博原本僅有60萬追隨者，但這支廣告上傳兩天，點閱就超過250萬次。「#善存」主題標籤的用戶互動突破3200萬。

除了一堆粉絲留言甜喊「老公」，還有人出示購買善存綜合維他命的人民幣148元（約台幣690元）收據出來邀功：「老公，看我為了你花的錢。」

南洋理工大學教授張況傑（音譯）表示，「許多女粉絲把偶像當男友或先生。這支廣告完全滿足粉絲幻想。他中文說得很道地也加深他的討喜程度」，而且為了在手機上播放，這支廣告刻意垂直拍攝，「更讓粉絲覺得，像是在與名人進行視頻聊天」，營造親密感。

有趣的是，同樣一支廣告，部分歐美網友卻不買帳，覺得好像家裡被人入侵窺探。有網友留言：「我現在對湯姆希德斯頓有點脫粉。」另有人覺得他這支廣告是在進行「職業自殺」行為。有網友問，與其拍這支廣告，「為什麼不乾脆把湯姆希德斯頓的臉印在包裝上呢？銷售鐵定爆棚」。

擁有善存的輝瑞藥廠發言人不肯透露接拍這支廣告的廣告公司是哪一家，只說拍廣告的目的是「在中國精通數位應用的世代當中，將善存的國際吸引力予以最大化」。