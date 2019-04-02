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身高174體重58被批太胖 南韓小姐：要吃飯才有力氣

2019-04-02 15:37聯合新聞網 綜合報導

2018年南韓小姐由金秀珉奪冠時，許多民眾當下的反應是「這個南韓小姐不一樣」。有別於南韓女子一眼望去感覺都頗相似的形像，面貌清秀自然的金秀珉贏得了外國人的好感。但在南韓，她卻飽受輿論的抨擊。

2018南韓小姐金秀珉身材高挑，174公分58公斤的她卻被南韓民眾嫌棄太胖。ph...
2018南韓小姐金秀珉身材高挑，174公分58公斤的她卻被南韓民眾嫌棄太胖。photo credit:Instagram: sookim1001
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最近金秀珉接受了「Asian Boss」的訪問，點出南韓民眾的價值觀「女生超過50公斤就是胖」有點病態。身高174公分、體重58公斤的她無論在鏡頭前或照片上身材都無懈可擊，但當她當選南韓小姐時卻遭到許多南韓人責難「太胖」、「難看」，這些非難曾經讓她一度失去了自信。

回想當初參加選美的心態，大學在美國主修國際經濟的她當時正打算於畢業後回南韓就業，想要投入新聞業的她在準備履歷時看到了南韓小姐徵選即將結束的消息，基於想要嘗試新事物、為自己添加一份經歷的她於是決定參加選美。她的父親在一開始就抱持反對意見，擔心她會受傷，而當她因飽受「不夠漂亮」、「不夠資格」的負評所擾時，她的父母也同樣因外界的批評而受傷。這些出乎意料之外的回應雖然讓她難過不已，但也讓她生出了一份使命感。

批評的聲浪曾讓她一度失去了自信，卻也讓她萌生重建南韓審美新觀念的想法。photo...
批評的聲浪曾讓她一度失去了自信，卻也讓她萌生重建南韓審美新觀念的想法。photo credit:Instagram: sookim1001
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她認為社群媒體上的美圖、美照，以及名人們常常以纖瘦的體型美美的出現在民眾眼前時，南韓人遂逐漸建立起「瘦就是美」的奇怪觀念。她也承認當初身處一堆又高又瘦又美的參選人中，曾經讓她有了否定自己的想法「即使我知道自己既不胖也不醜」。基於這些經驗，她想要善用「南韓小姐」的身份為大眾重新定義美，為美麗的標準加入多一點變化。

曾在媒體訪問時發表「要吃飯才有力氣」，南韓小姐金秀珉率性回應民眾要她減肥的評論。這位史上最具爭議的南韓小姐想要以行動讓南韓女性們對自己的身材、體重、體型有多一點的自信，以健康的角度看待美麗。

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