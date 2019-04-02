腦死媽延命三個月產子 寶寶出生隔天舉行媽媽葬禮

2019-04-02 11:34 聯合新聞網 綜合報導



國外一名已經懷了孩子的媽媽突遭變故，只能以呼吸器維持她的生命直到寶寶足月，孩子出世後，家屬同時迎來新生命的喜悅與痛失家人的悲傷，這樣悲喜交織有如電影情節般的劇情最近在葡萄牙上演。

薩爾瓦多雖然早產但是身體健康被稱為是「奇蹟般的嬰兒」。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

葡萄牙女子塞奎拉(Catarina Sequeira)年僅26歲，她於去年年底因哮喘發作而導致腦死，當時已懷有三個月的身孕。據外媒「VIP」報導，塞奎拉雖然腦死了，但考慮到她腹中的胎兒還小，醫院的護理人員建議維持她的生命直到胎兒發育成熟。

雖然就醫學觀點來說，此種方法可能造成胎兒諸多的併發症與感染，並非毫無風險，但塞奎拉的家人考量塞奎拉的個性以及她丈夫想要當爸爸的心願，基於讓新生命得以延續的想法同意了這個作法，決定以呼吸器暫時維持塞奎拉的生命跡象。

葡萄牙女子塞奎拉在懷孕三個月時腦死，為了保全腹中的胎兒，她的家人同意以呼吸器暫時維持她的生命。photo credit: vip.pt 分享 facebook

院方原本預計在3月29日幫塞奎拉進行剖腹產，由於併發症的發生生產日期提前了一天。嬰兒薩爾瓦多(Salvador)在28日降生，他在媽媽肚子裡待了31週又6天，體重1700公克身長40公分，雖然早產但是身體健康良好被稱為是「奇蹟般的嬰兒」。雖然嬰兒健康的誕生了，但他的家人們同時卻必需面對母親的死亡，在薩爾瓦多出生隔日家人們為塞奎拉舉行了葬禮。

塞奎拉的母親在日前接受訪問時表示「雖然內心很痛苦，但我想跟女兒說妳做得很好」，她稱以呼吸器維持女兒生命的這段期間「非常漫長」，因為她心裡知道自己的女兒其實已經不在這個世上了。