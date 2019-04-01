專家建議家長 鼓勵子女建立「成長心態」

2019-04-01 14:06 世界日報 記者賴蕙榆╱紐約報導



家長選對鼓勵子女的方式，可以幫孩子在學習上建立持之以恆、永不放棄的心態，教育專家表示，父母可在表揚時，將重點放在努力過程、而非稱讚結果上，更能教育子女成功需要付出。

教師聯合工會的老師Olamide Familus和Efua Hagan日前在家長教育講座上談「推向成功的心態」(A Mindset for Success)，Hagan介紹，人們認定自身成功與否的心態，可分成「定型心態」(fixed mindset)與「成長心態」(growth mindset)；前者是說成功在於天賦，如拿到博士學位、考試滿分代表聰明，後者則指天賦只是起點，成功要靠努力、堅持才能獲得，比如從失敗中學習、挫折中成長等。

如何使孩子在學習上積極、努力，與父母是否協助其建立「成長心態」有關；Hagan解釋，「你做得很棒」、「你很聰明」等稱讚字眼，易讓孩子產生「我已經很優秀」、「我要為獲稱讚不擇手段」等想法，進而曲解父母希望自己「繼續努力」的意思。

她表示，家長可使用「我可以看到你在過程中的努力」、「我欣賞你努力的過程」、「我們再嘗試其他辦法」等字句，以強調努力過程代替直接稱讚結果；Familus說，兩種方式前者易導致孩子滿足現狀、停滯不前，後者卻能教育其不放棄、多嘗試，養成「成長心態」。

現場民眾提問，其學齡孩子在學習上遇到困難就放棄，但害怕一責備、處罰將對孩子未來學習造成反效果；Hagan表示，父母除了給予鼓勵，也可善用子女的「強項」施教，「比如喜歡音樂的孩子，可用旋律教導數字與字母，對其閱讀能力也會有幫助」。