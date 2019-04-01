NASA徵實驗對象 兩個月「躺著就好」57萬落袋

2019-04-01 11:57 聯合新聞網 綜合報導



這個打工機會很難得，除了薪資優渥還可以對外宣稱自己在NASA上班，工作內容不需付出勞力只要躺兩個月即可。美國太空總署NASA和歐洲太空總署ESA最近在召募受試者參加無重力實驗，受試者只要在兩個月內「躺著不動」就可以了，號稱是懶人福音。

NASA開出來的條件號稱是懶人福音，只要在床上躺兩個月就能賺進57萬元。photo credit: Germany Aerospace Centre 分享 facebook

據「澳洲新聞網」報導，為了研究出對抗無重力狀態對太空人健康產生的負面影響，科學家決定以臥床來模擬太空中的無重力狀態，研究如何減輕長期臥床對肌肉、骨骼的影響，以及如何讓體液在此狀態下能夠順暢的流到頭部。如今越來越多的太空任務如造訪火星等需要太空人長期在太空中移動，如何讓太空人在長途旅行中維持健康，到達目的地之後可以正常的進行觀測、實驗對太空任務的成功與否有著重要的影響，因此這項實驗也顯得意義重大。

參與實驗的受試者將於兩個月內生活在單人床上，其中一組人員會被放置在旋轉的離心機仿造出的有重力環境中；而另一組人員則只是單純的臥床。實驗期間科學家和專業的醫療人員、理療師以及營養師會隨時監測，確保受試者的狀況。臥床期間受試者可以透過網路上課或看電影、打電動，無論想把實驗期間視為放空期或個人進修時間都可以。

此次實驗預計招募數名女性和男性的受試者，年齡需界於24到55歲之間、身高在152到190公分間，BMI界於19-30間，沒有抽菸習慣並且能以德語溝通。在完成為期兩個月的臥床實驗後，可以得到1萬6千5百歐元的報酬，相當於台幣57萬元。

如果對這份工作動了心，不妨透過德國太空中心的網站報名 Germany Aerospace Centre。