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安全氣囊爆開！腳翹儀表板暗藏危機 她失去額頭兩年

2019-04-01 09:53聯合新聞網 綜合報導

將腳放在副駕駛座的凱莉，因一場車禍失去了額頭。圖擷自鏡報
將腳放在副駕駛座的凱莉，因一場車禍失去了額頭。圖擷自鏡報
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許多人坐副駕駛座時，會將腳翹到儀表板上，其實這是十分危險的行為。在愛爾蘭萊伊什郡35歲的凱莉（Grainne Kealy），就因為搭男友車的無心之舉，讓她過了2年沒有額頭的自卑生活，她的交談能力也因此受影響。

根據英國《鏡報》報導，凱莉在22歲某次搭乘男友的車發生嚴重車禍，當時男友的吉普車因路面結冰打滑，車輛撞到牆面，安全氣囊以時速322公里爆開，凱莉的膝蓋大力往自己的臉撞上，導致她臉部骨折、兩顆牙齒掉落、部分腦脊液漏出。

凱莉在昏迷一週後醒來，她的前額不斷萎縮，醫師只能將整個前額骨取出，而她從此沒了額頭，凱莉表示「我記得第一次照鏡子的可怕經歷，我對這次事故，前三個月及後一個月都沒有記憶。」

沒有額頭的凱莉對一切有著不安全感，她出門都要戴上帽子、頭巾，並拒絕照鏡子。在凱莉的家人及男友積極鼓勵下，他們從義大利找到陶瓷人造前額骨，車禍發生的兩年後，凱莉透過整型手術恢復正常的容貌。

雖然她的外觀恢復的差不多了，但凱莉也直言「我在與人交談時會突然忘記對話，頭部有時候也會有劇烈的疼痛」。在2017年，她鼓起勇氣在《Facebook》跟大家分享她的故事，凱莉也呼籲網友不要犯相同的錯誤。

在凱莉醒來之後，她的前額骨不斷萎縮。圖擷自Facebook
在凱莉醒來之後，她的前額骨不斷萎縮。圖擷自Facebook
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凱莉在文中點名賽琳娜等名人錯誤示範，希望網友不要學習這種行為。圖擷自Face...
凱莉在文中點名賽琳娜等名人錯誤示範，希望網友不要學習這種行為。圖擷自Facebook
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安全氣囊車禍額頭
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