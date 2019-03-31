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遊客過多成詬病 京都伏見稻荷裏參道撤露天店

2019-03-31 18:20香港01 記者歐敬洛／報導

伏見稻荷大社裏參道經常人潮洶湧。 香港01資料圖片
伏見稻荷大社裏參道經常人潮洶湧。 香港01資料圖片
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伏見稻荷大社是日本京都最著名景點之一，任何時候都能吸引來自各地的觀光客。但因訪日旅客愈來愈多關係，景點開始不勝負荷。受當地居民抗議，稻荷車站前往神社的裏參道（市道）即日起關閉所有露天商店。

從稻荷車站前往伏見稻荷大社有兩條道路，一條是被稱為表參道的正式參拜道，另一條是被稱為裏參道的市街道路。兩條道路成為了旅客前往神社必經之道，道路兩旁設有商店擺賣，十分熱鬧。

除節慶日外不再擺賣

不過因裏參道實際是一般居民生活出入的道路，大量旅客出入造成困擾。自2013年起裏參道陸續有露天商店進駐，長僅100米的裏參道有16間店舖擺賣，街道亦遭店舖霸佔近三分之一，連同大量旅客把道路塞至水洩不通。

雖然熱鬧如天天節慶，但居民已開始覺得無法忍受。除了吵雜聲外，垃圾滿地，緊急車輛無法駛入亦構成安全問題。結果經當地商討協議，決定除正月等節日外，撤走所有裏參道的露天商店。

表參道及社內附近的露天店則照常營業。

事實上京都因近年觀光客大量增多的關係，逐漸帶來問題。除有出現遊客擅闖民居外，亂拋垃圾、塗鴉、隨地小便等情況時有發生。京都另一著名觀光地祇園區委會在2018年收集了當地居民意見，正檢討措施改善情況，包括成立巡邏隊在附近巡邏，指導旅客守規則等。

延伸閱讀：

【遊日注意】邊走邊吃無禮貌？　鎌倉市擬定規則籲旅客注意禮儀

【日本遊客禮儀】弄髒商品、亂拋垃圾　鎌倉市擬禁邊行邊食

文章授權轉載自《香港01》

京都觀光

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