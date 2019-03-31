親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

春天最驚嚇的風景！ 樹上開滿了「中國大媽」

藍綠大老搶賣萌…司馬昭之心 怎比韓國瑜真性情

小行星撞地球致恐龍滅絕 美中西部發現化石線索

2019-03-31 10:14中央社 華盛頓30日綜合外電報導

約6600萬年前一顆小行星衝撞現今墨西哥地區，巨大衝擊力道揚起的魚和植物等化石在美國中西部被發現，由於可成為知悉導致恐龍滅絕的小行星撞地後當下情況的線索而備受矚目。

日本放送協會（NHK）報導，美國堪薩斯大學（University of Kansas）等研究團隊在美國中西部北達科他州（North Dakota）白堊紀末期地層中，發現重疊般並排的古代鱘魚及植物等化石。

詳細調查這些化石後，在鱘魚化石的魚鰓部位或植物化石中，找到因強大衝擊生成的玻璃狀粒子等。

此前研究得知，直徑約12公里小行星於白堊紀末期，撞擊現今墨西哥尤加丹半島（Yucatan Peninsula），研究團隊認為，當時的衝擊把魚類和植物等撞飛至空中，或被巨大海嘯運至陸地上，最後變成化石。

雖然這些化石是在距小行星撞擊地點逾3000公里外地點找到，但研究團隊認為，由於撞地後產生的巨大衝擊，約10公尺高海嘯於2小時後襲向陸地。

此小行星撞地球被視為肇致當時恐龍滅絕，這項研究發現的化石，因記錄了衝突當下發生的情況而備受矚目。

研究成果預定4月1日在美國國家科學院學報（PNAS）發表。

法新社報導，一顆巨大小行星於6600萬年前撞擊地球，導致恐龍滅絕，美國科學家表示，他們已找到於撞擊數分鐘後死亡的大量生物殘骸的化石寶藏。

以堪薩斯大學古生物學家為首的研究團隊，在預定4月1日發表的論文中表示，他們在如今的北達科他州境內發現精緻保存的動物和魚類化石寶藏。

那顆小行星撞擊現今墨西哥地區，是已知的地球所遭逢最嚴重災難性劇變，摧毀了地球上75%動植物物種，導致恐龍滅絕，也為人類的崛起鋪路。

研究人員認為，強烈衝擊引發快速移動的震波，在西部內陸海道（Western Interior Seaway）觸發急遽的大規模海嘯。

論文第一作著戴巴瑪（Robert DePalma）指出，在北達科他州地獄溪地層（Hell Creek Formation）塔尼斯（Tanis）遺址，巨大海嘯留下紊亂的大量淡水魚、陸棲脊椎動物、樹木、枝椏、原木、菊石以及其他海洋生物化石。

在若干魚類化石發現到吸入與撞擊希克蘇魯伯（Chicxulub）事件有關的「噴出物」，顯示衝擊波於「數十分鐘內」抵達北達科他州。

論文共同作者柏南（David Burnham）表示：「由於沈積發生得如此快速，一切都以栩栩如生方式保存下來，沒有被壓碎。」

他又說：「那就好像是幾乎宛如液體般來襲的雪崩。生物因海嘯的威力而驟死。我們發現，有一條魚撞上一棵樹後斷成兩半。」

美國佛羅里達州棕櫚灘自然歷史博物館（PalmBeach Museum of Natural History in Florida）管理員戴巴瑪表示，在塔尼斯遺址出土的化石包括多個新確認的魚類物種以及其他物種的最佳樣本。

他說：「我們檢視的是地球史上數一數二最可觀衝擊事件的逐刻紀錄，沒有其他地點擁有類似那種紀錄。」

「事實上，這起特殊事件跟我們所有人--地球上的所有哺乳類都直接有關，因為基本上我們從那以後繼承了地球。那次撞擊改變了一切，地球變成哺乳動物星球，不再是恐龍星球。」

化石恐龍海嘯

相關新聞

用「猶太大屠殺」唱搖滾樂？德國樂團的MV爭議

2019-03-30 21:35

好萊塢等級 超級巨鯊疑現身澳洲東部

2019-03-30 18:37

影／6頭幼象困泥坑 泰國家公園巡護員挖斜坡助脫身

2019-03-30 17:24

澳洲衛生棉免稅 業者沒降價被抓包

2019-03-30 13:37

停用塑膠包材更環保？浪費食物？澳洲超市限塑兩難

2019-03-30 13:35

影／主人當兵離家9個月 狗狗狂聞舊衣填思念

2019-03-30 12:08

14歲網球妹仙照曝光！表特版鄉民大暴動：美得無解

2019-03-30 11:24

墨爾本「粉紅湖」打卡勝地 專家警告：湖水對人體有害

2019-03-30 10:07

英美哪3個博物館級展覽 即將獻映？

2019-03-28 08:44

差點變成一片廢墟！ 是美 拯救了巴黎

2019-03-27 11:25

娜塔莉克服自卑 成哈佛有史來第一位奧斯卡影后

2019-03-27 10:30

全世界第一把3D列印小提琴 聽起來很像電吉他呢！

2019-03-26 14:39

奇特！這把戰壕中大提琴經戰火洗禮 百多年後…

2019-03-26 11:58
看更多

熱門文章

14歲網球妹仙照曝光！表特版鄉民大暴動：美得無解

2019-03-30 11:24

好萊塢等級 超級巨鯊疑現身澳洲東部

2019-03-30 18:37

筋疲力竭！他繪製脫歐流程圖 畫了27個版本後不玩了

2019-03-30 15:54

年號也能用抄的！這72字證明日本「去中」有多難

2019-03-31 08:00

汶萊對同性戀處以石刑 喬治克隆尼：別去這9家飯店

2019-03-30 11:58

影／主人當兵離家9個月 狗狗狂聞舊衣填思念

2019-03-30 12:08

英國若無協議脫歐 將使歐盟元氣大傷

2019-03-30 23:11

影／只差一秒！神力瘦姐抓住75公斤跳河男

2019-03-30 13:01

影／6頭幼象困泥坑 泰國家公園巡護員挖斜坡助脫身

2019-03-30 17:24

日本新年號公布儀式打網路戰 社群全面同步

2019-03-30 22:31

美元失寵 人民幣Q4在全球外匯存底占比創新高

2019-03-31 00:11

中國海軍到歐洲軍演 北約祕書長示警

2019-03-30 21:55

加拿大前司法部長爆錄音 恐成杜魯多干預司法鐵證

2019-03-30 23:02

川金二會不歡而散 傳美要北韓吞利比亞模式

2019-03-30 11:51

中國侵犯智財 美聯社：走當年美國老路罷了

2019-03-30 13:57

英國還能怎麼「脫」？穩脫、延後、亂脫，以及不脫

2019-03-30 15:52

美股收漲 Q1表現近十年最猛 但今年就此漲完了嗎？

2019-03-30 17:20

英國官民否決協議和所有提案 為反對而反對

2019-03-31 00:05

恩斷義絕！泰王宣布褫奪前總理塔信的王室勳銜

2019-03-30 22:39

美墨邊界如果關一年 模擬預測：美國經濟將崩塌近半

2019-03-30 15:41

星期人物／美國「痛苦之王」 讓數百萬人染藥癮

2019-03-31 00:51

巴隆：「膽小蘋果」推服務格局小 股價也將畏縮

2019-03-30 23:24

墨爾本「粉紅湖」打卡勝地 專家警告：湖水對人體有害

2019-03-30 10:07

停用塑膠包材更環保？浪費食物？澳洲超市限塑兩難

2019-03-30 13:35

美股Q2能否乘勝追擊？後市面臨4利多與5地雷

2019-03-30 17:15

輸人不輸陣！美俄先後派出戰略轟炸機在歐洲較勁

2019-03-30 22:55

脫歐變成拖歐 英媒諷：比倉鼠一生還長

2019-03-30 10:50

南韓接收首批美隱形戰機 恐刺激北韓

2019-03-30 15:30

永久封存二氧化碳！全球最高木造大樓環保與美感兼具

2019-03-31 09:23

邊界巡邏隊員竟是無證移民 為美國奉獻獲輕判

2019-03-30 16:00

日本提早公布新年號創先例 出處引關注

2019-03-31 08:16

中國化學災難頻傳 聯合國指責罔顧公民人權

2019-03-30 20:07

數萬巴勒斯坦人聚集加薩邊界抗議 3死316傷

2019-03-31 04:20

美再批陸「貿易壁壘、盜竊技術」

2019-03-31 01:06

川普再轟Fed 升息是場錯誤

2019-03-30 23:39

注意了！紐約將禁一次性塑膠購物袋 擬徵收交通壅擠費

2019-03-30 11:57

美國前州議員控性騷 前副總統拜登曾深吻後腦杓

2019-03-30 19:43

協議又被否決！梅伊不死心 暗示改選國會

2019-03-30 14:01

貿易戰促使中國向巴西採購大豆 威脅亞馬遜雨林生態

2019-03-31 09:03

英國還能怎麼「脫」歐？...四種可能

2019-03-30 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top