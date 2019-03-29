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影／在垃圾泳池中表演水上芭蕾 她們有話要說

2019-03-29 12:09聯合新聞網 綜合報導

水上芭蕾選手在滿是塑膠垃圾的泳池中進行表演。圖擷自HuffPost
水上芭蕾選手在滿是塑膠垃圾的泳池中進行表演。圖擷自HuffPost
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水上芭蕾，包含游泳、體操的水上運動。表演者在水中完成許多動作，像是倒立、旋轉和托舉，是極具觀賞性的體育項目之一。通常表演者在空無一物的泳池中進行表演競賽，但是近日卻有選手在一個滿是塑膠袋、瓶子和其他垃圾的游泳池裡表演，只為了提高人們對污染的認識！

根據《BBC》報導，17歲的凱特·索曼（Kate Shortman）和18歲的伊莎貝爾·索普（Isabelle Thorpe）曾代表英國出賽世界錦標賽和歐洲錦標賽，凱特索曼更曾獲得英國青少年冠軍。這次的表演則是作為大爆炸英國青年科學家和工程師博覽會（Big Bang UK Young Scientists and Engineers Fair）中挑戰的一部分，他們在滿是「垃圾」的泳池中，依舊無懈可擊地完成過去在比賽中表演的各項動作，包括旋轉和踢腿。

博覽會3月中在英國伯明翰大學舉行，來自Big Bang Fair的調查，11至16歲有超過四分之一的人希望在科學，技術，工程和數學方面取得進展，以解決海洋塑膠污染的威脅。因此許多青年科學家齊聚在這個博覽會提出自己的發明和構想。而這項表演，則是為了凸顯塑膠用品在海洋中亂扔的程度。

伊莎貝爾告訴記者，「試圖在充滿塑膠垃圾的游泳池裡做我們日常的表演動作，真的很難。」她表示在表演中腿一下會放到袋子裡，然後頭也會碰到瓶子上，「對於那些每天經歷的可憐的海龜和其他海洋生物來說，這真的很糟糕。」

海龜塑膠袋環保

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