東京迪士尼將推電子快速通行證 無須排隊領票

2019-03-28 14:25 香港01 記者鄧欣瑜／報導



東京迪士尼今夏將推出電子快速通行證，在園區內任一處皆可透過手機領取，不必再前往特定發票機取票。圖擷自東京迪士尼官網 分享 facebook

東京迪士尼樂園不但深受日本人的喜愛，更是很多人到日本旅遊必去的地方，每日都吸引大量遊客入場，所以每個遊樂設施都大排長龍，甚至連取快速通行證（Fast Pass）都要排隊！東京迪士尼近日為大家帶來好消息，宣佈今年夏季將推出電子版快證，直接用手機就可以領取遊樂設施的快證，更省時方便！

東京迪士尼手機取快證服務

現今遊客可在園內指定遊樂設施前的發票機領取快證，只需將入園券上的QR Code插入發票機，讀取完畢後就可取得快證，不過有經驗的遊客都會知道，光是領取快證就要大排長龍。據《朝日新聞》報道，東京迪士尼的營運公司Oriental Land宣佈，從今年夏天開始，遊客只要身處園區內，就可以直接以手機領取遊樂設施的快證，不用再到發票機排隊領取，比現在方便很多！

預計7月23日推出

官方預計這項服務會同時套用於東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋，而東京迪士尼海洋將在7月23日開放新遊樂設施「Soarin’」的同時，啟用手機取快證服務。迪士尼官方考慮到各方遊客的需要，所以快證發票機在電子版快證推出後，會繼續提供服務，不過要注意的是，無論是手機抑或是發票機取快證，取得第一張快證後，亦需等待一定時間才能再領取另一張快證，故大家入場前，不妨先選出中意的遊樂設施並領取快證，以便安排時間。

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文章授權轉載自《香港01》