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向下扎根 日小學明年教寫程式

2019-03-28 01:58經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

日本經產省推算，若IT市場繼續以溫和步伐成長，科技人才缺口將在2020年前達到約...
日本經產省推算，若IT市場繼續以溫和步伐成長，科技人才缺口將在2020年前達到約29萬人。 美聯社
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日本小學將從2020年4月起將程式語言列為必修課程，希望培養下一代的IT技能，滿足日益增加的人力需求。

日經新聞報導，日本文科省26日發表2020年度教科書的審查結果，將程式語言列入數理科的新課綱中，日本小學生將從五年級開始學習基本程式編碼，例如用簡單的指令操縱LED燈的明滅。

隨著IT日益深植於社會的各層面，國際間的競爭也日益火熱。過去日本在程式語言教育上的發展比他國慢了一步，現在則希望讓孩童能及早接觸到程式語言，培養更多有潛力的科技人才。

據經產省2016年推算，若IT市場繼續以溫和步伐成長，日本科技人才缺口將在2020年前達到約29萬人，2030年達到約59萬人。同一年，政府的產業競爭力委員會矢言將程式語言列入小學教育必修課程。

日本中學則是從2012年度起就把程式語言列為技術-家政課的必修課程，預計將從2021年度起擴大內容。高中教育則計劃要到2022年度才會列入必修課程。

許多國家都已在學校設學寫程式的課程。南韓在2007年重新編審課程的同時，將程式語言正式列入小學和中學課綱。英國也在2014年將程式語言列為5至16歲學生的必修課。東洋大學資訊合作學院院長坂村健說，將程式語言列入日本小學的課程「是一項進步，但仍不及其他國家。接下來必須充實內容，例如成立單獨的學科，否則日本將落後全世界」。

不過，將程式語言列入學生的必修課程只是IT競賽的一小部分，實務上仍存在著許多困難，包括如何取得足夠的教學用電腦，以及培育相關師資。

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課綱競爭力

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