歐盟推新限速系統 要讓公路零死亡

2019-03-27 17:44 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



歐盟2022年起強制新車配裝限速系統，被讚為道路安全的新里程碑！由於歐盟指出，每年至少有25000人在公路上喪生，多半都是因人為疏誤（如超速）所造成，因此，歐盟將推出新限速系統，並規範在2022年後的新車需要強制性配備，該限速系統會包含智能速度輔助與緊急控制煞車，目的盼在2050年將公路死亡人數減少為零。

根據《英國獨立報》報導，歐盟日前表示，將通過新的限速系統裝備規則，2022年起的所有新車都強制性得配裝，而這項限速系統也已通過歐盟批准的安全檢測，此系統帶有智能速度輔助（ISA）與緊急控制煞車。

談及推新規原因，是因歐盟發現每年在道路上死亡人數竟達到25000人，而且多半都是人為疏忽，包含超速、超車及疲勞駕駛等。歐盟希望能透過新規範，逐步減低死亡率，目前預測能在2038年前避免14萬件死傷，盼在2050年前達到「道路零意外」。對此，道路安全基金會哈里斯指出，歐盟新法讓道路安全達到新里程碑，有如首度引入安全帶規範一樣的安全革新。

另據《英國廣播公司》報導，由於統計數據顯示，英國道路死亡人數每年超過1700人，而超過4分之1也都是因車速問題，因此，英國汽車認證機構保證說，不論英國最終是否脫歐，英國都會引進與歐盟一樣的汽車限速規範。

此外，歐盟還批准了不少相關的駕駛安全技術的研發，包含駕駛疲勞警告，據悉是將系統輸入智慧型手機，在駕車速度與狀態有異常時，會透過手機提醒駕駛員，而新措施還有改善卡車與公車司機的直接視野，目的是減少視野盲區，總而言之，歐盟盼盡可能減少交通道路上的意外。

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