親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐僵持中
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜談陳致中提告外患罪 妙回「他自己怎不自首外遇」

神車就是霸氣！ TOYOTA Corolla Altis雙動力售價69.8萬起

歐盟推新限速系統 要讓公路零死亡

2019-03-27 17:44台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

歐盟2022年起強制新車配裝限速系統，被讚為道路安全的新里程碑！由於歐盟指出，每年至少有25000人在公路上喪生，多半都是因人為疏誤（如超速）所造成，因此，歐盟將推出新限速系統，並規範在2022年後的新車需要強制性配備，該限速系統會包含智能速度輔助與緊急控制煞車，目的盼在2050年將公路死亡人數減少為零。

根據《英國獨立報》報導，歐盟日前表示，將通過新的限速系統裝備規則，2022年起的所有新車都強制性得配裝，而這項限速系統也已通過歐盟批准的安全檢測，此系統帶有智能速度輔助（ISA）與緊急控制煞車。

談及推新規原因，是因歐盟發現每年在道路上死亡人數竟達到25000人，而且多半都是人為疏忽，包含超速、超車及疲勞駕駛等。歐盟希望能透過新規範，逐步減低死亡率，目前預測能在2038年前避免14萬件死傷，盼在2050年前達到「道路零意外」。對此，道路安全基金會哈里斯指出，歐盟新法讓道路安全達到新里程碑，有如首度引入安全帶規範一樣的安全革新。

另據《英國廣播公司》報導，由於統計數據顯示，英國道路死亡人數每年超過1700人，而超過4分之1也都是因車速問題，因此，英國汽車認證機構保證說，不論英國最終是否脫歐，英國都會引進與歐盟一樣的汽車限速規範。

此外，歐盟還批准了不少相關的駕駛安全技術的研發，包含駕駛疲勞警告，據悉是將系統輸入智慧型手機，在駕車速度與狀態有異常時，會透過手機提醒駕駛員，而新措施還有改善卡車與公車司機的直接視野，目的是減少視野盲區，總而言之，歐盟盼盡可能減少交通道路上的意外。

【更多精采內容，詳見

歐盟英國

相關新聞

納粹二戰竊取名畫 將歸還猶太收藏家後代

2019-03-27 17:38

比利時「尿尿小童」400年：其實在浪費水！

2019-03-27 17:46

日本賞櫻危機？染病凋零命運的吉野櫻花

2019-03-27 16:10

地球高燒不退 德國去年創138年來最暖一年

2019-03-27 14:55

影／格陵蘭「冰河之王」體積回增 專家：別高興太早

2019-03-27 13:26

大英博物館被擠掉 泰特現代榮登英最受歡迎景點

2019-03-27 12:36

差點變成一片廢墟！ 是美 拯救了巴黎

2019-03-27 11:25

日本最早！ 東京櫻花今滿開 賞櫻要趕快

2019-03-27 11:12

只有40秒挽救 失事波音機師…與死神拉扯20回

2019-03-27 11:00

娜塔莉克服自卑 成哈佛有史來第一位奧斯卡影后

2019-03-27 10:30

分不清台灣、大陸？ 全球都被一個字陷害…

2019-03-27 08:00

藝術界印第安納瓊斯 找回失竊20年畢卡索名畫

2019-03-26 19:20

重現侏儸紀時代 美英荷合作考古

2019-03-26 18:38

證實火星有生命？ 「好奇號」三天拍15張「蘑菇」

2019-03-26 17:19

影／擺脫變培根的命運 「豬界畢卡索」賣畫收入百萬

2019-03-26 17:17

看不懂英文！中國男不懂路旁標示 竟高速狂飆撞死澳洲男

2019-03-26 17:01

影／男子釣大魚卻引出巨鱷 朋友嚇到大叫：快走

2019-03-26 16:17

義大利私人小島開價110萬美元 比美國灣區1棟房便宜

2019-03-26 15:02

全世界第一把3D列印小提琴 聽起來很像電吉他呢！

2019-03-26 14:39

奇特！這把戰壕中大提琴經戰火洗禮 百多年後…

2019-03-26 11:58

別急著想太空旅行 新研究：會喚醒體內休眠的皰疹病毒

2019-03-22 16:07
看更多

熱門文章

分不清台灣、大陸？ 全球都被一個字陷害…

2019-03-27 08:00

道路坍方臨時建「ㄈ字」橋道 網讚：山不轉路轉

2019-03-26 21:46

「會引起男生性衝動」一張短裙照 女老師被中學開除

2019-03-27 13:38

姐就是要美！ 八旬阿嬤花光積蓄冒險拉皮

2019-03-26 19:13

貨幣暴跌債台高築 灑鹽哥的餐飲王國可能保不住

2019-03-26 22:40

只有40秒挽救 失事波音機師…與死神拉扯20回

2019-03-27 11:00

影／挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 18:19

英脫變局 傳梅伊快下台了

2019-03-27 00:42

父母自行幫兒子割包皮 五個月大男嬰不幸命喪黃泉

2019-03-26 20:58

美媒：為何台灣應擔心川普承認戈蘭高地主權屬以色列？

2019-03-27 11:21

剛捐7500萬，川普女婿就收到哈佛錄取信...看一樁耶魯入學弊案，如何掀開美國名校最黑暗的後門文化

2019-03-27 15:52

再遭盟友打臉！美第五艦隊駐地巴林 5G將採華為技術

2019-03-26 23:30

影／赴「飛機墳場」途中 波音737 MAX又出包迫降

2019-03-27 12:44

美國頁岩油擴產行動 卡關

2019-03-27 00:42

波音737 Max發動機又出包 西南航空平安迫降奧蘭多

2019-03-27 08:27

再禁！中國擴大制裁加拿大芥花籽 杜魯多將派團訪中

2019-03-27 09:16

上司是「連環放屁王」 工程師因抑鬱求償3976萬

2019-03-26 18:36

美中明展開新一輪貿易談判 川普要的是「極好」協議

2019-03-27 08:46

英國會突襲 奪走梅伊脫歐主控權

2019-03-27 00:23

美股上漲 金融股隨公債殖利率回穩；蘋果下跌拖累大盤

2019-03-27 06:32

400年來第一次！「尿尿小童」不再尿出乾淨飲用水

2019-03-27 09:50

習近平：希望德國推動歐盟對華關係 排除干擾

2019-03-26 22:27

他還活著！多倫多被綁架中國留學生找到了

2019-03-27 12:24

中歐德法峰會 習近平：彼此減少猜疑 合作是主流

2019-03-27 00:44

25%日企大老闆認為 中國因素讓全球景氣開始惡化

2019-03-27 08:15

藝術界印第安納瓊斯 找回失竊20年畢卡索名畫

2019-03-26 19:20

英脫亂世 有人開始翻「摩門教徒求生指南」

2019-03-26 22:45

又一油菜籽農企被封殺 加拿大要派團到中國談判了

2019-03-27 14:17

戈蘭高地屬以色列…川普簽了

2019-03-27 00:35

美副總統發豪語：美國2024年要重返月球！

2019-03-27 11:22

美股開盤走高 道瓊指數勁揚超過250點

2019-03-26 22:50

全球IC設計排行 美國穩居霸主台灣第2

2019-03-27 11:25

報復攻擊！以色列夜襲加薩走廊

2019-03-27 00:41

南韓教授強迫學生代寫論文 送女兒進名校

2019-03-26 18:32

歐盟廢除夏令時間 2021年起各國自由決定

2019-03-26 21:55

俄羅斯軍機抵委內瑞拉 蓬佩奧：美不會袖手旁觀

2019-03-27 08:30

蘋果 vs. 高通侵權兩案 ITC一案成立一案無效

2019-03-27 07:00

Fed扭轉操作？引發論戰

2019-03-27 00:42

日本最早！ 東京櫻花今滿開 賞櫻要趕快

2019-03-27 11:12

全球貿易減幅 十年最大

2019-03-27 00:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top