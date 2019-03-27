影／格陵蘭「冰河之王」體積回增 專家：別高興太早

2019-03-27 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



NASA一項新研究發現，格陵蘭一座快速融化冰河的體積再度增加，這座巨大冰河與全球海平面上升息息相關。2012年起，雅各布港冰河（Jakobshavn glacier) 每年消退長達3公里，變薄多達40公尺。過去幾年NASA經空拍任務發現，它又以約相同的速率增長回復，但科學家警告，這只是暫時現象。

專門研究格陵蘭海洋融化項目的NASA冰河學者哈森達（Ala Khazendar）表示：「2016年至2017年期間，NASA兩次的任務中，我們發現冰川前端增厚了30米，等於是一年增加一百英尺，2017年到2018年間也是如此，與2016年2017年相比，冰河的增長已經延伸到上游，所以它(冰河)還在繼續增長。」

「這讓人感到驚訝，畢竟我們都習慣這個失控的氣候。」身兼丹麥地質考察員以及格陵蘭冰河氣候科學家的波克斯（Jason Box）說道：「好消息是這代表它融化得沒有想像中快，但不表示冰河停止融化了。」

《每日郵報》報導，波克斯說，雅各布港冰河可稱是格陵蘭島上最重要的冰河，因為它釋放出北半球最多冰體，「對整個格陵蘭而言，它就是國王。」

對於冰河回增原因，哈森達認為：「北大西洋水域的週期性降溫可能影響到冰河。」研究員表示格陵蘭冰河的出海口：迪斯科灣（Disco Bay）的海水比幾年前降低了華氏3.6度。

雖然這是暫時的「好消息」，但從長遠來看並不妙，因為研究結果顯示，海洋溫度影響冰河融化或生成的程度遠比想像更大。

倫敦帝國學院的教授斯格特（Martin Sieget）表示：「冰河不會在陸地上融化，只會在海中融化，因此如果海中有熱能使冰融化就會導致冰河減少，但如果海中的熱能不足以讓冰河融化那麼可能會發生相反的情況，冰河會前進並變厚。」

哈森達表示，格陵蘭島附近的海洋溫度就像一台自全球暖化發生就開始緩慢上升的手扶梯。但北大西洋的溫度變化，就像在手扶梯上突然向前或向後跳了幾階，就這樣不斷重複循環，每一次的週期都會對冰河造成不同的影響，導致冰河的消長完全遷就於海洋溫度的變化。