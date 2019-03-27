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科學家稱拍到蘑菇照片 火星是否有生命熱議再起

2019-03-27 00:26中央社 倫敦26日綜合外電報導

科學家在一項引發爭議研究中宣稱，美國國家航空暨太空總署（NASA）探測車「好奇號」在火星上拍到多張「蘑菇」照片。但，這能否證明火星有生命，仍是一個問題。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，研究中宣稱「好奇號」（Curiosity）拍到的部分火星照片中，可見到真菌類植物在貧瘠火星表面生長。

有關這項研究的陳述，NASA尚未證實或是駁斥。

研究羅列15張火星照片，作為藻類、地衣和「火星蘑菇」的證據。

一旦這項發現獲得證實，勢必會改寫人類對於火星以及地球以外生命的認知。

研究的共同作者之一印度生命科學學院微生物學系的達斯博士（Regina Dass）表示：「地球上並無地質或其他非生物力，能夠產生數以百計具有蘑菇和菌柄形狀的沉積結構，並在四周地表上排出狀似孢子的物質。事實上，NASA拍到的15個標本，是在3天內從地表所生長出來。」

目前尚不清楚，為何生命會突然出現在火星上，但可能情況是地下比地表更適合培育生命。

這項研究宣稱刊登在「天體生物學和太空科學評論」（Journal of Astrobiology and Space ScienceReviews）期刊。

火星NASA

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