缺乏合身太空裝 NASA取消全女性太空漫步

2019-03-26 18:38 中央社 華盛頓26日綜合外電報導



美國國家航空暨太空總署（NASA）25日取消兩名女太空人歷史性出艙活動計畫，並表示這是因為國際太空站（ISS）缺乏符合兩人身型的可用太空裝。

現在，柯克（Christina Koch）29日將和美國男同事赫格（Nick Hague）一起在太空出任務，而非與原訂的麥克林（Anne McClain），若柯克與麥克林共同進行太空漫步，會是史上首次兩名女性太空人共執任務。

自國際太空站1998年啟用至今，共執行214次太空漫步，但都是由全男性或男女搭配的團隊執行。

麥克林上週與赫格共同在艙外工作時發現，穿在她身上的「中號」太空裝上半身比較合身。

NASA解釋說：「因為29日只有一套中號太空裝能備妥，所以柯克會穿上它。」

美國太空人據點、德州休士頓詹森太空中心（JSC）發言人狄恩（Brandi Dean）表示，國際太空站的太空裝實際上由幾部分組件組裝而成，方便適應各太空人的身形。

狄恩表示，目前國際太空站上3種可用太空裝的上半身尺寸分別是中號、大號與特大號。

她解釋妨礙29日出艙活動的問題時說：「我們根據每位太空人在地面訓練穿的太空裝大小，竭盡所能地準備他們會需要的尺寸，而部分案例中，有些太空人會接受多個尺寸訓練。」

「然而，為適應生活在微重力環境中會對身體帶來的改變，每個人在太空軌道上需要的尺寸可能會改變。因此沒有受訓環境可全面模擬微重力的出艙活動，而每個人可能發現，自己偏好的尺寸在太空中有所改變。」