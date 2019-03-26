親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／愛犬才剛走、弟弟驚爆驟逝 孟耿如雙重打擊堅強扛起家

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

重現侏儸紀時代 美英荷合作考古

2019-03-26 18:38台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國博物館為了教兒童歷史，挖遺跡標本、盼重現侏儸紀時代！美國博物館與英國倫敦、曼徹斯特及荷蘭進行合作，對懷俄明州北部富含化石區域進行古生物挖掘。這項名為侏儸紀任務的合作是為了幫助博物館還原最真實的侏儸紀時代，配合展覽達到教育，完成任務後增加的標本數將豐富展覽，並在美、英及荷博物館進行巡迴。

網路新聞《Fox59網》報導，近年來各國博物館在恐龍展覽的標本都未有顯著增加，因此美、英、荷三國的博物館與學界進行合作，盼能增加挖掘速率，以期擴展標本數，最大程度地還原侏儸紀時期的環境與生物，達到教學與展覽目的。

這項在懷俄明州北部的考古行動也被稱為「侏儸紀任務」，顧名思義就是希望讓人們與兒童更了解該時代，總計3個國家、至少有百名科學家參與其中。而他們挖掘之地也被稱為侏儸紀英哩，說明這裡找到當代遺跡的機率很高，近2年來，考古學家已在此挖出600個標本，更找到腕龍屬與梁龍科的化石骨骸。

據《英國廣播公司》報導，團隊不只是挖掘岩層、找尋古生物，更會透過河流底地的觀測，記錄海洋歷史。學者巴雷特指出，此任務之所以叫做侏儸紀任務、而非恐龍任務，正因為團隊想建立完整的「侏儸紀生態系」，因此古代鱷魚、蜥蜴、烏龜、魚及植物的化石也需要探索。

參與本次活動的美國印第安納波利斯博物館考古團隊，所屬的博物館是全球最大的兒童博物館，他們盼望能擴增兒童很感興趣的侏儸紀特展，只要這次任務成功，所有新增標本與新擴建的侏儸紀生態系展覽，也將在英國倫敦、曼徹斯特與荷蘭萊頓巡迴。

【更多精采內容，詳見

博物館考古

相關新聞

證實火星有生命？ 「好奇號」三天拍15張「蘑菇」

2019-03-26 17:19

影／擺脫變培根的命運 「豬界畢卡索」賣畫收入百萬

2019-03-26 17:17

義大利私人小島開價110萬美元 比美國灣區1棟房便宜

2019-03-26 15:02

影／男子釣大魚卻引出巨鱷 朋友嚇到大叫：快走

2019-03-26 16:17

全世界第一把3D列印小提琴 聽起來很像電吉他呢！

2019-03-26 14:39

看不懂英文！中國男不懂路旁標示 竟高速狂飆撞死澳洲男

2019-03-26 17:01

奇特！這把戰壕中大提琴經戰火洗禮 百多年後…

2019-03-26 11:58

饒恕「聖戰之子」？被英國奪去國籍的IS新娘

2019-03-26 11:23

豪華郵輪怒海劫！挪威「維京天空號」的全員大撤退

2019-03-25 21:15

保遺產或新建地 雪梨大壩改建兩難

2019-03-25 19:23

安全帽宣導廣告模特兒穿太少 德國交通部被罵翻

2019-03-25 19:20

買北市精華區舊大樓的錢 足以買下義大利整座島

2019-03-25 18:17

每月捐八成薪 教師抱回百萬美元大獎

2019-03-25 17:26

英石化業造成的災害 年逾400億英鎊

2019-03-25 16:48

超過85萬人連署 新加坡小販文化將申遺

2019-03-25 16:19

躲過火劫2次 150年聖經無損

2019-03-25 16:14

印度4男涉性侵婦女拍影片出售 引發示威

2019-03-25 16:08

日本和尚過超爽？娶妻吃肉的「佛系職場生活」

2019-03-25 11:09

別急著想太空旅行 新研究：會喚醒體內休眠的皰疹病毒

2019-03-22 16:07
看更多

熱門文章

美加購F15戰機！它這幾點比F35強 還曾靠一片機翼降落

2019-03-26 11:00

英航班機大搞烏龍 飛錯地方

2019-03-25 23:05

波音再遭重擊 空中巴士取得中國350億美元的飛機訂單

2019-03-26 08:00

東京迪士尼今夏起不必再排隊搶快速通行 用手機就行

2019-03-25 22:31

安全帽宣導廣告模特兒穿太少 德國交通部被罵翻

2019-03-25 19:20

巴黎地鐵推特搞烏龍 習近平變成「中華民國總統」

2019-03-26 09:39

蘋果發表會 四大服務一次掌握

2019-03-26 07:05

英國會奪下脫歐主導權 梅伊內閣3人辭職

2019-03-26 09:34

證實火星有生命？ 「好奇號」三天拍15張「蘑菇」

2019-03-26 17:19

影／拳擊手賽後訪問強吻女記者 網友喊：告他！

2019-03-26 12:24

影／藍寶堅尼秀加速 下一秒失控撞爛...車主哭了

2019-03-26 15:33

穆勒通俄案調查偵結 專家：將使陸更想與美達貿易協議

2019-03-25 23:39

習近平訪法簽1.4兆大單 狂買300架空巴

2019-03-26 10:05

泰市場驚見神秘古生物「半鱷半魚」存在地球1億年

2019-03-26 14:58

詭異！泰國朝野都宣布勝選 官方遲不公布結果

2019-03-25 22:35

成長疑慮令美股小跌 蘋果發布新服務後股價走低

2019-03-26 06:55

美中競爭人力 美國勝在人口統計

2019-03-25 20:36

影／男子釣大魚卻引出巨鱷 朋友嚇到大叫：快走

2019-03-26 16:17

影／以巴戰火再起！以色列空襲報復哈瑪斯火箭攻擊

2019-03-26 12:41

全球股市利多出盡 進入修正期

2019-03-25 23:49

煤逐漸過時！研究：美逾七成燃煤發電比太陽能、風電貴

2019-03-26 11:20

義大利官員：還有兩個G7國家想加入「一帶一路」

2019-03-26 17:29

美校園槍擊血案陰霾揮之不去 一罹難者父親自殺

2019-03-26 10:37

9個月第6度 美艦又通過台灣海峽

2019-03-26 00:42

為何中國一項政策 能助美國一家百年紙廠起死回生？

2019-03-26 12:23

在日居留這四種身分 7月起可免去入管排隊噩夢

2019-03-26 12:07

麥當勞20年來最大併購案 要靠新科技客製化菜單衝營收

2019-03-26 11:14

看不懂英文！中國男不懂路旁標示 竟高速狂飆撞死澳洲男

2019-03-26 17:01

伊爾艾朗：美債倒掛≠經濟衰退

2019-03-26 00:05

專家示警 全球股市進入修正期

2019-03-26 00:04

Fed官員暗示 可能寬鬆貨幣

2019-03-26 00:04

黃背心抗爭中受傷 馬克宏要老婦「長點智慧」被圍剿

2019-03-26 10:54

美國國務卿蓬佩奧：北韓金正恩和南韓鄭義溶都是騙子

2019-03-26 11:01

牽制共軍消除防衛空白 日本新設2離島駐屯地

2019-03-26 08:57

任天堂推新Switch 夏普搶單

2019-03-25 23:39

朝野都說勝選 泰大選結果難產

2019-03-26 00:50

蛋襲反移民參議員 澳洲少年：這顆蛋團結人心

2019-03-26 12:37

防大陸入侵 日擬設跑道修復部隊

2019-03-26 00:42

義大利私人小島開價110萬美元 比美國灣區1棟房便宜

2019-03-26 15:02

川普通俄門沒事？特檢找不到證據

2019-03-26 00:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top