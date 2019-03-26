重現侏儸紀時代 美英荷合作考古

2019-03-26 18:38 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國博物館為了教兒童歷史，挖遺跡標本、盼重現侏儸紀時代！美國博物館與英國倫敦、曼徹斯特及荷蘭進行合作，對懷俄明州北部富含化石區域進行古生物挖掘。這項名為侏儸紀任務的合作是為了幫助博物館還原最真實的侏儸紀時代，配合展覽達到教育，完成任務後增加的標本數將豐富展覽，並在美、英及荷博物館進行巡迴。

網路新聞《Fox59網》報導，近年來各國博物館在恐龍展覽的標本都未有顯著增加，因此美、英、荷三國的博物館與學界進行合作，盼能增加挖掘速率，以期擴展標本數，最大程度地還原侏儸紀時期的環境與生物，達到教學與展覽目的。

這項在懷俄明州北部的考古行動也被稱為「侏儸紀任務」，顧名思義就是希望讓人們與兒童更了解該時代，總計3個國家、至少有百名科學家參與其中。而他們挖掘之地也被稱為侏儸紀英哩，說明這裡找到當代遺跡的機率很高，近2年來，考古學家已在此挖出600個標本，更找到腕龍屬與梁龍科的化石骨骸。

據《英國廣播公司》報導，團隊不只是挖掘岩層、找尋古生物，更會透過河流底地的觀測，記錄海洋歷史。學者巴雷特指出，此任務之所以叫做侏儸紀任務、而非恐龍任務，正因為團隊想建立完整的「侏儸紀生態系」，因此古代鱷魚、蜥蜴、烏龜、魚及植物的化石也需要探索。

參與本次活動的美國印第安納波利斯博物館考古團隊，所屬的博物館是全球最大的兒童博物館，他們盼望能擴增兒童很感興趣的侏儸紀特展，只要這次任務成功，所有新增標本與新擴建的侏儸紀生態系展覽，也將在英國倫敦、曼徹斯特與荷蘭萊頓巡迴。

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