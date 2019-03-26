證實火星有生命？ 「好奇號」三天拍15張「蘑菇」

2019-03-26 17:19 聯合新聞網 綜合報導



火星探測車「好奇號」已連續三天在火星上拍攝到15張擁有菌傘和菌柄的真菌。圖擷自《天體生物學和空間科學雜誌》 分享 facebook

探索地球以外是否有生物存在一直是科學家趨之若鶩的目標。日前美國國家航空暨太空總署（NASA）火星探測車「好奇號（Curiosity）」稱已連續三天，於火星上拍攝到15張貌似「蘑菇」的照片。雖然照片是黑白呈現，依然清晰可見該物體擁有菌傘和菌柄，不排除火星上有生命存在，科學家更將這項新發現載於期刊中。對此，NASA尚未做出任何證實或駁斥，實際情況還有待相關單位近一步確認。

綜合外媒報導，以印度生命科學微生物學系的達斯（Regina Dass）博士為首的科學專家，近日在科學期刊「天體生物學和空間科學雜誌（Journal of Astrobiology and Space Science Reviews）」中針對好奇號發回的15張照片，提出在火星貧脊表面上發現地衣、海藻甚至是菌類的蹤跡，表示地球上沒有地質或其他非生物力，可以產生數百種具有蘑菇形狀的沉積結構，故推測火星上有生命存在。

雖然不少科學家認為，除了地球，火星是整個太陽系中最有可能延續生命的星球，但是對於這項研究仍備受爭議、意見分歧。由於研究所指並未獲NASA證實或駁斥，有專家學者認為，照片中的「蘑菇」可能是火星土壤經呼吸作用產生的氧化鐵－「赤鐵礦」，亦「不排除是非生物作用形成的菌類」。

美國國家研究委員會生物地質學家羅佐（Vincenzo Rizzo）則表示，目前有部分已知科學證據支持火星上存在生命體，且亦有其他探測器在火星大氣中，發現甲烷季節性的波動，據悉，此波動可能與有機物質的自然生死循環有關。對此眾說紛紜，科學界取得共識，「若火星上有生物存在或活動現象，那也一定是在火星表層下。」

不過對於該研究的真實性，報導指出「天體生物學和空間科學雜誌」並非出現在當今研究火星相關主題的可靠期刊前50名中，該研究的可信度亦有待商榷。反之，若這項研究為真，則證實火星表面有生命正蓬勃發展，屆時也將成為科學界的新突破。