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影／男子釣大魚卻引出巨鱷 朋友嚇到大叫：快走

2019-03-26 16:17香港01 記者李福源／報導

澳洲男子本來以為釣到一條巨型尖吻鱸，豈料大魚竟引出一條大灣鱷爭食。圖擷自／you...
澳洲男子本來以為釣到一條巨型尖吻鱸，豈料大魚竟引出一條大灣鱷爭食。圖擷自／youtube
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澳洲男子丹尼爾（Daniel）近日和朋友一起前往內陸河溪釣魚，本來以為釣到一條巨型尖吻鱸（barramundi），豈料大魚竟引出一條大灣鱷（saltwater crocodile）爭食，丹尼爾嘗試保住魚穫，但大灣鱷卻窮追不捨，甚至衝到上岸，嚇得二人馬上撤退。

「整條魚都在鱷魚嘴裡了」

從影片所見，丹尼爾起初在拉扯魚桿，努力想釣起河中的巨物，友人在旁鼓勵：「來吧，丹尼爾，用力把它釣起來」。當大魚終於被釣出水面時，一條巨鱷卻隨之衝出來，嚇得二人馬上後退，鱷魚卻緊追其後、要把大魚吞下，有人叫丹尼爾趕快放棄大魚，「快跑回來，兄弟！走呀，丹尼爾，走呀！」

友人見到大鱷吞食的模樣，忍不住提醒丹尼爾「那太大了，鱷魚正在吞下牠，整條魚都在嘴裡了」；鱷魚成功吃掉大魚後，丹尼爾甚為失望，友人表示，「那條於真的很大，很可惜！」

影片上傳至youtube後引起熱烈討論，網友表示「我們都需要一位像丹尼爾的朋友，既能給出有用的釣魚建議，還能適時保護丹尼爾的安全，甚至既得拍下影片讓我們欣賞」、「這真是典型的澳洲人」、「笑倒，兩位做得很好，下次再努力釣魚吧」、「這是澳洲版《阿甘正傳》（Forrest Gump）」。

在澳洲不常發生鱷魚攻擊人類，平均一年不到一人遇害。雄性的灣鱷能長至6公只、1噸重，專家估計全澳洲約有20萬條灣鱷，主要出沒於北領地（Northern Territory）和昆士蘭省（Queensland）。

延伸閱讀：

飼主欠錢不還 廣西法院「活封」400多條鱷魚

「哈利波特」丹尼爾烈格夫網上「失言」急澄清：演狼人是開玩笑！

文章授權轉載自《香港01》

鱷魚澳洲

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