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看不懂英文！中國男不懂路旁標示 竟高速狂飆撞死澳洲男

2019-03-26 17:01聯合新聞網 綜合報導

中國大陸一名男子因誤解道路指標，竟意外造成死亡車禍。圖片來源／世紀報
中國大陸一名男子因誤解道路指標，竟意外造成死亡車禍。圖片來源／世紀報
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看不懂英文路標，竟然可以上路？一名中國大陸籍男子潘亞東（音譯，Yadong Pan），兩年前開車行駛在澳洲維多利亞省洛恩的大洋路（The Great Ocean Rd）時，因未在停車指示牌前停車，而當場撞飛另一輛汽車，造成對方駕駛當場死亡。近日，當局也以危險駕駛致死、危險駕駛導致嚴重傷害的罪名，判潘男入獄3年4個月。

根據《世紀報》報導，28歲的潘亞東在出發前往澳洲前，已在香港取得國際駕照，拿到澳洲的工作簽證後，便到當地的羊肉屠宰場工作。2017年12月26日，當時潘男已在澳洲居住近七個月的時間，當天他載著同車的于姓友人，全程按照GOOGLE中文版的GPS導航行駛，前往當地著名的洛恩小鎮。

不料，當潘男行駛到一處十字路口時，因誤解路旁的停車指示路標，沒有停下車子便直接闖進十字路口內，以時速近100公里的車速，撞擊另一輛同樣準備前往洛恩小鎮的汽車，讓汽車駕駛當場死亡，汽車也因撞擊力道之大，而損毀嚴重。而與潘男同車的于姓友人，也因車禍受到重傷，脊椎多處骨折。

據調查發現，死亡的駕駛為52歲的澳洲男子喬治（George Hullo），當天他載著釣具和潛水裝備，準備前往洛恩小鎮釣魚，卻不幸在路途中遇上死亡車禍。喬治的家人得知消息後，也感到相當難以置信，更質疑為何潘男明明「看不懂路標」，卻能夠獲取駕照在路上行駛，要求當地政府追究其責任。

事後，潘亞東在法院辯稱，當時路口設置的「停車振動帶（rumble strips）」標示，在中國是「前方有斜坡」的意思，且因導航系統未給予任何提示，他才會毫不遲疑的直接開進十字路口內。同時，他也向受害家屬致歉，更表示自己時常想起車禍當下的畫面，「我根本無法原諒我自己，我已經回不去以前的生活了」。

近日，法院也做出判決，以危險駕駛致死及危險駕駛導致嚴重傷害的罪名，判處潘男入獄服刑3年4個月，且服刑至少要2年的時間，才有資格獲得假釋，而潘男被釋放後，也將被驅逐出境。

事後，當地也在事發的十字路口上，設置中文的標示牌。圖片來源／世紀報
事後，當地也在事發的十字路口上，設置中文的標示牌。圖片來源／世紀報
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車禍澳洲

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