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義大利私人小島開價110萬美元 比美國灣區1棟房便宜

2019-03-26 15:02世界日報 編譯組／綜合25日電

圖擷自CNN
圖擷自CNN
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夢想在義大利擁有一座私人小島嗎？義大利一個貴族家族正在出售他們位於西西里地區的一個小島，價錢比美國灣區一棟房屋還便宜。

伊索拉德萊費姆米內島（Isola delle Femmine）是西西里島首府巴勒摩（Palermo）附近的一個原始礁島，島上有一座建於17世紀的石塔，為義大利一個貴族家族所擁有。這個無人居住的小島是海洋保護區的一部分，現在是權貴人士喜愛的潛水和浮潛地點。伊索拉德萊費姆米內島最近上市出售，目前定價是100萬歐元，約為110萬美元，比灣區一棟房子還便宜。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這個小島剛上市時開價350萬歐元，因為乏人問津，所以降至100萬歐元。房地產經紀人拉摩里尼（Riccardo Romolini）說：「我們歡迎任何介於100萬歐元到300萬歐元之間的出價和投標，如果買家能開出接近200萬歐元的價錢，那就再好不過。」

伊索拉德萊費姆米內島很久以前是一個與西西里島相連的半島，它以西西里島上一個村莊來命名，當地人暱稱它為「寶貝島」（l`isolotto），過去曾是義大利貴族度假的地方。然而，對大部分現代的義大利貴族家族來說，他們已經難以負擔這類莊園或小島的保養維修費，出售物業是他們的選擇之一。

自17世紀以來一直擁有伊索拉德萊費姆米內島的巴奇（Bacci）家族表示，這個小島有如家族的一顆寶石，但是他們已經不再使用這個小島，留著它沒有任何意義。他們希望為小島找到新主人，賦予它全新的生命。

義大利房地產保護區

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